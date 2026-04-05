"شراء أطفال" من أجل الميراث.. فضيحة نسب مزور تهزّ المحاكم المصرية

فتحت المحكمة المختصة في مصر ملف قضية مثيرة للجدل تتعلق بـ"النسب المزور"، حيث اتُّهمت سيدة بشراء أطفال ونسبهم لنفسها ولزوجها المتوفى بهدف الاستيلاء على الميراث وتزوير أوراق رسمية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف تلاعب في السجلات العائلية وشهادات الميلاد، حيث تبين أن الأطفال الذين سجلتهم السيدة باسم زوجها الراحل ليسوا من صلبه، بل تم الحصول عليهم بطرق غير قانونية للسيطرة على تركة الزوج وحرمان الورثة الشرعيين منها.

وتواجه المتهمة تهماً تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والاتجار بالبشر، وانتحال صفة، مما دفع السلطات القضائية لتكثيف التحقيقات لكشف الأطراف المتورطة في تسهيل عمليات تسجيل هؤلاء الأطفال واستخراج الأوراق الثبوتية المزيفة.



وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر التلاعب بالأنساب واستخدام الأطفال كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية، فيما تواصل المحكمة الاستماع للشهود وفحص الأدلة والمستندات المقدمة من قبل المتضررين في سبيل استرداد الحقوق وتطبيق القانونية الرادعة.