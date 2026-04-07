ماذا سيأكل رواد أرتيميس 2 حول القمر؟

من المرتقب أن يتناول الأربعة المشاركون في مهمة "أرتيميس 2" التابعة لوكالة طبق الكسكس خلال رحلتهم حول القمر.

وتضم قائمة الطعام المخصصة للرواد أطباقاً عالمية متنوعة، بالإضافة إلى 10 أنواع من المشروبات تشمل القهوة، الشاي الأخضر، عصائر التفاح والأناناس والكاكاو، إلى جانب أطعمة شائعة مثل التورتيلا، خبز القمح، سلطة المانجو، اللوز، المعكرونة، والجبن.

وأكدت أن قائمة الطعام صُممت لدعم الأداء والصحة والطاقة خلال الرحلة، مع مراعاة مدة الصلاحية، سلامة الغذاء، القيمة الغذائية، تفضيلات الطاقم، والتوافق مع مساحة وتخزين مركبة .

وخلال الأيام العشرة للرحلة، يحصل كل رائد على ثلاث وجبات يومياً مع مشروبين منكهين، حيث يشارك الطاقم مباشرة في اختيار الطعام بعد تذوقه وتقييمه قبل الرحلة لضمان التوافق بين التفضيلات الشخصية والاحتياجات الغذائية.

ويضم الطاقم كلاً من الرواد الأميركيين فيكتور جلوفر، كريستينا كوش، ريد وايزمان، بالإضافة إلى الرائد الكندي هانسن، وهم أول أشخاص يسافرون إلى القمر منذ أكثر من 50 عاماً.