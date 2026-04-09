حادثة مرعبة.. رضيع يفارق الحياة بعد هجوم كلب داخل شقته!

09-04-2026 | 05:42
حادثة مرعبة.. رضيع يفارق الحياة بعد هجوم كلب داخل شقته!
توفي رضيع في ولاية آيوا الأميركية بعد تعرّضه لهجوم كلب داخل شقة سكنية في مدينة دي موين، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت شرطة دي موين وإدارة الإطفاء أنهما استجابتا لبلاغ حول توقف رضيع عن التنفس داخل إحدى الشقق، ليتبيّن عند وصول الفرق أن الطفل كان قد فارق الحياة في المكان.

وذكر المتصل أن كلبًا داخل الشقة هاجم الرضيع، مشيرًا إلى أنه لم يكن يُظهر أي مؤشرات على الحياة قبل وصول فرق الإسعاف، التي أكدت وفاته، من دون الكشف عن عمره.

وفي التفاصيل، كان داخل الشقة كلبان لحظة وقوع الحادث، أحدهما من فصيلة الراعي الألماني المختلط، والآخر من فصيلة الترير والبولدوغ. وقد جرى التحفظ عليهما، فيما لم تُحدد الجهات المختصة بعد أيّهما المسؤول عن الهجوم أو ما إذا كانا قد اشتركا فيه.

وفي حادث منفصل وقع صباح اليوم نفسه في المدينة، تعرّض طفل يبلغ عامين لعضة كلب داخل غرفة فندق، بعيد الساعة الثامنة بقليل.

وأشارت الشرطة إلى أن الطفل أُصيب في وجهه ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالخطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافى.

وتم التحفظ على الكلب في الحادث الثاني من دون تحديد نوعه، فيما ترجّح المعطيات الأولية أنه هاجم الطفل بعدما شعر بالخوف منه.

ولم تُسجّل أي اتهامات حتى الآن في الحادثين، فيما لا تزال التحقيقات جارية، وسط تأكيد السلطات على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الحيوانات الأليفة، لا سيما بوجود أطفال صغار.  (آرم نيوز) 

