منوعات

إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا

Lebanon 24
10-04-2026 | 02:43
أصيب فتى يبلغ 15 عاماً بكسر في الجمجمة بعدما سقط من ارتفاع يزيد على 50 قدماً أسفل منحدر قرب مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، قبل نقله إلى المستشفى إثر عملية إنقاذ فنية معقدة.

ووقع الحادث ظهر السبت 4 نيسان، حين كان المراهق يتنزه قرب شارع ساوث إيست ستارك في تروتديل، بالقرب من نهر ساندي، فسقط من أعلى المنحدر إلى منطقة كثيفة الأشجار.

ورغم خطورة الحادث، بقي الفتى واعياً وتمكن من الاتصال برقم الطوارئ 911، وفق ما قاله قائد إطفاء غريشام ترافيس سوليس.

وبالاستناد إلى وصفه للموقع وإشارة هاتفه المحمول، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانه، ثم اقتربوا منه بواسطة قارب، قبل أن يقرروا استخدام نظام حبال عالي الزاوية لنقله.

وأوضح سوليس أن فرق الإنقاذ أنزلت أحد العناصر مع سلة إنقاذ إلى موقع الفتى، ثم جرى تثبيته ونقله مجدداً إلى أعلى الجرف.

وأفادت تقارير بأنه أصيب أيضاً بكسر في عظم الفخذ، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بدا متأثراً بشدة عند إخراجه إلى جانب الطريق.

وقال أحد مسؤولي الإطفاء في موقع الحادث إن المراهق كان محظوظاً جداً، نظراً إلى طبيعة المكان المليء بالصخور والأشجار، مشيداً بصلابته ومساهمته في إنجاح عملية الإنقاذ. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
على وقع الحديث عن عملية برية في ايران.. هل يكفي 50 ألف جندي أميركي لشن العملية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: إنقاذ أحد أفراد طاقم المقاتلة الأميركية التي أُسقطت في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جاسوس داخل مصنع "رافال".. تفاصيل مثيرة وهكذا تمّ كشفه
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-04-10
Lebanon24
02:36 | 2026-04-10
Lebanon24
00:39 | 2026-04-10
Lebanon24
22:08 | 2026-04-09
Lebanon24
15:28 | 2026-04-09
Lebanon24
13:21 | 2026-04-09
