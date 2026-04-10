تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
10-04-2026
|
02:43
A-
A+
A+
A-
أصيب فتى يبلغ 15 عاماً بكسر في الجمجمة بعدما سقط من ارتفاع يزيد على 50 قدماً أسفل منحدر قرب مدينة بورتلاند في
ولاية أوريغون
، قبل نقله إلى المستشفى إثر عملية إنقاذ فنية معقدة.
ووقع الحادث ظهر السبت 4 نيسان، حين كان المراهق يتنزه قرب شارع ساوث إيست ستارك في تروتديل، بالقرب من نهر ساندي، فسقط من أعلى المنحدر إلى منطقة كثيفة الأشجار.
ورغم خطورة الحادث، بقي الفتى واعياً وتمكن من الاتصال برقم الطوارئ 911، وفق ما قاله قائد إطفاء
غريشام
ترافيس
سوليس.
وبالاستناد إلى وصفه للموقع وإشارة هاتفه المحمول، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانه، ثم اقتربوا منه بواسطة قارب، قبل أن يقرروا استخدام نظام حبال عالي الزاوية لنقله.
وأوضح سوليس أن فرق الإنقاذ أنزلت أحد العناصر مع سلة إنقاذ إلى موقع الفتى، ثم جرى تثبيته ونقله مجدداً إلى أعلى الجرف.
وأفادت تقارير بأنه أصيب أيضاً بكسر في عظم الفخذ، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بدا متأثراً بشدة عند إخراجه إلى جانب الطريق.
وقال أحد مسؤولي الإطفاء في موقع الحادث إن المراهق كان محظوظاً جداً، نظراً إلى طبيعة المكان المليء بالصخور والأشجار، مشيداً بصلابته ومساهمته في إنجاح عملية الإنقاذ. (بيبول)
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
على وقع الحديث عن عملية برية في ايران.. هل يكفي 50 ألف جندي أميركي لشن العملية؟
إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: إنقاذ أحد أفراد طاقم المقاتلة الأميركية التي أُسقطت في إيران
جاسوس داخل مصنع "رافال".. تفاصيل مثيرة وهكذا تمّ كشفه
ولاية أوريغون
غريشام
ترافيس
بيبول
فيات
سولي
شيدا
بواس
دراسة تكشف الوجه الآخر للبكاء
حادث مأسوي سرق حياة زوجين
"نوستراداموس الصين" يثير الجدل.. تنبؤات مثيرة: من سفوز بالحرب الاميركية الايرانية؟
برجك اليوم
السجن 3 سنوات لمحامٍ بتهمة ابتزاز زوجته في الإسكندرية
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24