إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا

أصيب فتى يبلغ 15 عاماً بكسر في الجمجمة بعدما سقط من ارتفاع يزيد على 50 قدماً أسفل منحدر قرب مدينة بورتلاند في ، قبل نقله إلى المستشفى إثر عملية إنقاذ فنية معقدة.



ووقع الحادث ظهر السبت 4 نيسان، حين كان المراهق يتنزه قرب شارع ساوث إيست ستارك في تروتديل، بالقرب من نهر ساندي، فسقط من أعلى المنحدر إلى منطقة كثيفة الأشجار.



ورغم خطورة الحادث، بقي الفتى واعياً وتمكن من الاتصال برقم الطوارئ 911، وفق ما قاله قائد إطفاء سوليس.



وبالاستناد إلى وصفه للموقع وإشارة هاتفه المحمول، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانه، ثم اقتربوا منه بواسطة قارب، قبل أن يقرروا استخدام نظام حبال عالي الزاوية لنقله.



وأوضح سوليس أن فرق الإنقاذ أنزلت أحد العناصر مع سلة إنقاذ إلى موقع الفتى، ثم جرى تثبيته ونقله مجدداً إلى أعلى الجرف.



وأفادت تقارير بأنه أصيب أيضاً بكسر في عظم الفخذ، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بدا متأثراً بشدة عند إخراجه إلى جانب الطريق.



وقال أحد مسؤولي الإطفاء في موقع الحادث إن المراهق كان محظوظاً جداً، نظراً إلى طبيعة المكان المليء بالصخور والأشجار، مشيداً بصلابته ومساهمته في إنجاح عملية الإنقاذ. (بيبول)

