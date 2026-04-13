العالم يراقب بذهول.. انفجار كوني نادر يغيّر تضاريس القمر

رُصدت فوهة عملاقة جديدة على سطح القمر ناتجة عن اصطدام جرم سماوي ضخم، في حدث كوني نادر لا يتكرر إلا مرة واحدة كل قرن تقريبًا.



ووثقت التلسكوبات والمراصد الفلكية هذا الاصطدام الذي أثار اهتماماً واسعاً، حيث تسبب في تكوين فوهة بأبعاد ضخمة غير معتادة مقارنة بالارتطامات الدورية التي يتعرض لها القمر.

ويُقدر أن الجرم المرتطم كان يتمتع بسرعة فائقة وكتلة كبيرة أحدثت هذا التغيير الملحوظ في التضاريس القمرية.



وتجري حالياً عمليات تحليل للبيانات الناتجة عن هذا الانفجار الكوني لفهم طبيعة الجرم ومصدره، إضافة إلى دراسة المواد المنبعثة من باطن القمر بفعل قوة الاصطدام، مما قد يكشف معلومات جديدة حول التركيبة الجيولوجية للقمر وتاريخ النظام الشمسي.