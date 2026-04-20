خوفاً من الاندثار.. هكذا تحمي السليمانية أرشيفها الغنائي النادر

أعلنت مديرية الفنون الموسيقية في محافظة عن إطلاق مشروع وطني يهدف إلى أرشفة وتوثيق النتاج الموسيقي والغنائي للفرق الفنية التي نشطت في المدينة على مدار العقود الماضية. ويأتي هذا المسعى للحفاظ على الهوية الثقافية والفنية للمنطقة وحماية الإرث الموسيقي من الضياع أو الاندثار.



ويتضمن المشروع جمع التسجيلات الصوتية والمرئية النادرة، بالإضافة إلى الصور والوثائق التاريخية المتعلقة بالفرق الموسيقية التي ساهمت في إثراء المشهد الفني. كما يسعى القائمون على المبادرة إلى رقمنة هذه المواد لضمان استمراريتها وإتاحتها للأجيال والباحثين في الشأن الموسيقي.



وأكدت الجهات المعنية أن هذا التوثيق يمثل تكريماً للفنانين والرواد الذين وضعوا اللبنات الأولى للموسيقى في السليمانية، مشددة على أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات شاملة تؤرخ لتطور الأنماط الموسيقية والألحان التي ميزت الفرق الفنية في المحافظة عبر مختلف الحقب الزمنية.

