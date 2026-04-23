بسبب "تحدٍ متهور".. اتهامات لسائحة شوّهت نافورة تاريخية في إيطاليا

واجهت سائحة في اتهامات رسمية بعد قيامها بتشويه نافورة تاريخية، في تصرف وصفته السلطات والمتابعون بأنه "تحدٍ متهور" يفتقر للمسؤولية تجاه المعالم الأثرية.



وبحسب ما ورد، فإن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق السائحة نتيجة إقدامها على فعل تخريبي تسبب في إلحاق الضرر بالمعلم التاريخي، وهو ما استدعى تدخل الجهات المختصة لتوثيق الواقعة وتوجيه التهم اللازمة لها.



وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يرتكبها بعض السياح بحق التراث ، مما دفع السلطات إلى التشدد في تطبيق القوانين لحماية المواقع التاريخية وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات المتهورة التي تستهدف معالم ثقافية لا تقدر بثمن.

Advertisement