تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
بعد 40 عاماً.. "ناجون من الموت" يعودون إلى جحيم تشيرنوبل
Lebanon 24
24-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد موقع مفاعل "تشيرنوبل" عودة رمزية لعدد من "المصفين" (Liquidators) الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ واحتواء الإشعاع، وذلك بمناسبة مرور 40 عاماً على الكارثة النووية الأسوأ في التاريخ.
هذه العودة لم تكن مجرد زيارة تذكارية، بل استرجاعاً للحظات حرجة خاطر فيها آلاف العمال بأرواحهم لمنع تسرب إشعاعي أكبر. والتقى الناجون في المناطق المحيطة بالمفاعل، مستذكرين الزملاء الذين فقدوا حياتهم بسبب التسمم الإشعاعي الحاد في الأيام الأولى للحادثة.
ورصد العائدون التحولات الكبيرة التي طرأت على "مدينة الشبح" (بريبيات)، حيث غطت الغابات الكثيفة المباني المهجورة، وتحول الموقع من ساحة كارثة إلى محمية طبيعية فريدة من نوعها، رغم استمرار مستويات الإشعاع في مناطق معينة.
كما أكد المشاركون في الزيارة أن هدفهم هو الحفاظ على الذاكرة الحية لضحايا الانفجار، وتذكير العالم بمخاطر الطاقة النووية في حال غياب معايير السلامة الصارمة، مشددين على أن "تشيرنوبل" تظل درساً قاسياً للبشرية لا ينبغي نسيانه.
متفرقات
منوعات
لحظات حرجة
النووي
جون م
الكار
بيرة
شيرن
حمية
نوبل
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24