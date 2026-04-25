بعد علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة.. رجل أعمال يفقد حياته بطريقة مروعة

لقي رجل أعمال مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 5 بأحد العقارات السكنية في .



وذكرت التحريات الأولية أن المتوفى كان متواجدًا داخل الشقة برفقة سيدة، وحين طرق زوجها باب الشقة بشكل مفاجئ، انتابت الرجل حالة من الذعر خشية افتضاح أمر تواجده في "علاقة غير مشروعة"، مما دفعه لمحاولة الهرب عبر الشرفة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس ليفارق الحياة في الحال.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث فور تلقى البلاغ، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفى ونقله إلى المشرحة تحت تصرف ، كما تم الاستماع لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء السقوط أو دفع متعمد.



وأصيب المتوفى بكسور مضاعفة ونزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة فور اصطدامه بالأرض.





