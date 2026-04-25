جريمة مروعة.. أب يقتل أطفاله الثلاثة داخل مزرعة

أعلنت الجهات الأمنية تلقيها بلاغا عن قيام أحد الأشخاص بارتكاب جريمة مروعة بحق أطفاله الثلاثة داخل إحدى المزارع.



وبحسب وسائل إعلام أردنية، قال الناطق الإعلامي باسم أن بلاغا ورد إلى شرطة محافظة عن إقدام أب على قتل أطفاله الثلاثة في مزرعة داخل المحافظة.



وإثر البلاغ، تحرك رجال الفور إلى المزرعة، حيث عثر على جثث الأطفال الثلاثة، البالغة أعمارهم (5-7-10) سنوات، والذين توفوا نتيجة تعرضهم للطعن بأداة حادة.



وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة، فيما يجري البحث عن والدهم الذي لاذ بالفرار لكشف ملابسات الجريمة.



