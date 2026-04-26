كرّس حياته لحمايتها.. وحيد قرن يقتل ناشطاً في جنوب إفريقيا

قُتل الناشط في حماية وحيد القرن فان يارسفيلد، البالغ 58 عاماً، بعدما هاجمه وحيد قرن أسود داخل محمية سامارا كارو في جنوب إفريقيا.



ووقع الحادث نحو الساعة 10:30 صباح الخميس 23 نيسان، وفق ما نقلته وسائل إعلام بينها " هيرالد" و"ذا يو إس صن" و" ميل".



وكان فان يارسفيلد، وهو مسؤول في مكافحة الصيد الجائر ويدير شركة أمنية خاصة لحماية وحيد القرن، في جولة ميدانية داخل المحمية عندما وقع الهجوم.



وقالت محمية سامارا كارو، في بيان، إن فان يارسفيلد كان يسير على الأقدام مع فريقه وقت الحادث، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ استُدعيت فوراً، لكن لم يكن ممكناً إنقاذه، فأُعلنت وفاته في المكان.



وأضافت المحمية: "سنفتقده بشدة، ونقدم أحر التعازي لعائلته وفريقه".



وأوضحت أن أحد أفراد فريق الدورية أصيب بجروح طفيفة، مؤكدة أنه لم يتم إطلاق النار، وأن وحيد القرن الأسود لم يتعرض لأي أذى.



كما أعلنت المحمية أنها ستساعد في ترتيبات الجنازة، احتراماً لفان يارسفيلد، مشيرة إلى أن تحقيقاً كاملاً فتح في الحادث، بالتعاون مع السلطات المختصة.



ونقلت صحيفة "ذا يو إس صن" عن بوتجيتر، وهو حارس ميداني قال إنه تدرب على يد فان يارسفيلد، إن الراحل كان بارعاً جداً في عمله، مضيفاً: "قيل لي إنه كان يحاول تعقب وحيد قرن أسود".



وقال صديق آخر إن خسارة فان يارسفيلد تركت أثراً كبيراً في مجتمع مكافحة الصيد الجائر، معتبراً أن المأساة الأكبر تكمن في أن حياته انتهت على يد الحيوان نفسه الذي أمضى سنوات في حمايته. (people)

