اكتشاف "أفعى لغز" حيّر العلماء.. تجمع صفات فصائل متناقضة في جسد واحد!

أعلن باحثون عن اكتشاف نوع جديد من الأفاعي أثار حيرة الأوساط العلمية، كونه يجمع في تكوينه الجيني والجسدي صفات تنتمي لعدة فصائل مختلفة في آن واحد، ما دفع الخبراء لوصفه بـ"اللغز المحير".



وأوضح الفريق العلمي أن هذا النوع الجديد يمتلك خصائص مظهرية تميز الأفاعي الشجرية، بينما تتشابه أنماط سلوكه وقدراته السمية مع فصائل أرضية أخرى، وهو ما يتحدى التصنيفات التقليدية المعروفة في علم الزواحف. ويعمل الباحثون حالياً على دراسة هذا الكائن بشكل أعمق لفهم أصوله التطورية وكيفية اكتسابه لهذه الصفات المشتركة.





