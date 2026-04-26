جريمة في مصر.. شاب يقتل والدته بـ "أسطوانة غاز" داخل منزلهما

شهدت مصر جريمة مروعة تجرد فيها شاب من مشاعر الإنسانية، حيث أقدم على إنهاء حياة والدته بطريقة وصفت بالبشعة مستخدماً "أسطوانة غاز"، في واقعة أثارت صدمة واسعة في .



وفي تفاصيل الجريمة، وقعت المشادة داخل منزل العائلة؛ حيث تطور خلاف بين الابن ووالدته إلى نوبة غضب عارمة، قام على إثرها الشاب بحمل أسطوانة غاز وضرب والدته بها بقوة، مما أدى إلى إصابتها بإصابات قاتلة فارقت على إثرها الحياة على الفور قبل محاولة إسعافها.



وفور تلقي البلاغ، انتقلت إلى مسرح الجريمة، حيث تم فرض طوق أمني ومعاينة الجثة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على الابن المتهم الذي خضع للتحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكابه هذه الفعلة، وسط حالة من الذهول سيطرت على الجيران وأقارب العائلة.





