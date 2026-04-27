تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

20 عاماً سجناً لزوجين.. إدانة بقضية إساءة معاملة أطفال هزّت الرأي العام

Lebanon 24
27-04-2026 | 03:53
A-
A+
20 عاماً سجناً لزوجين.. إدانة بقضية إساءة معاملة أطفال هزّت الرأي العام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت مجلة People أن القضاء في ولاية كنتاكي الأميركية أصدر حكماً بالسجن 20 عاماً بحق ماري هول وجيروم نورمان، بعد إدانتهما في قضية إساءة معاملة أطفال من الدرجة الأولى، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا من الدرجة الثانية نُفذت بالتزامن، ليبقى مجموع العقوبة 20 عاماً.

وبحسب المجلة، تعود القضية إلى كانون الثاني 2025، حين أُلقي القبض على المتهمَين بعد ظهور مؤشرات خطيرة على تعرض أحد الأطفال الموجودين في رعايتهما للإيذاء. وكانت شرطة ولاية كنتاكي قد أُبلغت في كانون الأول 2024 بأن الطفل ظهرت عليه كدمات وإصابات واضحة، ثم عاد إلى المدرسة بعد العطلة الشتوية وهو يعاني آثاراً إضافية أثارت شكوك المعلمين والسلطات.

وأفادت وثائق القضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بأن الطفل لم يصرّح مباشرة بتعرضه للإساءة، إلا أن العاملين في المدرسة لاحظوا سلوكاً مقلقاً يتعلق بالطعام، وسط معطيات أشارت إلى حرمانه أحياناً من الأكل كوسيلة للعقاب.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضح الادعاء أن ماري هول تولّت رعاية أبناء شقيقتها بعد وفاتها في حادث سير عام 2018، قبل أن تنتقل معهم إلى مقاطعة بايك عام 2023 بعد دخولها في علاقة مع نورمان.

وأضافت المجلة أن المحققين، بعد تلقي البلاغات، اكتشفوا أن عدداً من الأطفال كانوا يعيشون في ظروف صعبة داخل غرفة نوافذها مغلقة من الخارج، في مشهد قالت عنه ممثلة عن هيئة الخدمات الصحية وشؤون الأسرة في كنتاكي أمام المحكمة إنه يجسد معاناة أطفال كان يفترض أن يتلقوا الحماية لا الأذى.

كما أكد ممثلو الادعاء ومحامون مكلفون برعاية الأطفال أن الضحايا تعرضوا لإساءة جسدية ونفسية قاسية، فيما شددت المحكمة على خطورة ما جرى. ونقلت People عن المدعي العام في مقاطعة بايك بيل سلون قوله إن هذه القضية من أكثر القضايا التي أثرت فيه، معتبراً أن ما حدث كان متعمداً.

وفي المقابل، أنكر نورمان ارتكاب الإساءة، فيما قال محاميه إنه كان ينبغي عليه السعي للحصول على علاج للأطفال. ووفق الحكم، يجب على كل من المدانَين قضاء 85 في المئة من مدة العقوبة قبل أن يصبحا مؤهلين لطلب الإفراج المشروط.
27/04/2026
الخدمات الصحية

المدعي العام

ولاية كنتاكي

شؤون الأسرة

القضايا

أن ماري

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24