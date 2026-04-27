20 عاماً سجناً لزوجين.. إدانة بقضية إساءة معاملة أطفال هزّت الرأي العام

ذكرت مجلة People أن في الأميركية أصدر حكماً بالسجن 20 عاماً بحق ماري هول وجيروم نورمان، بعد إدانتهما في قضية إساءة معاملة أطفال من الدرجة الأولى، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا من الدرجة الثانية نُفذت بالتزامن، ليبقى مجموع العقوبة 20 عاماً.



وبحسب المجلة، تعود القضية إلى كانون الثاني 2025، حين أُلقي القبض على المتهمَين بعد ظهور مؤشرات خطيرة على تعرض أحد الأطفال الموجودين في رعايتهما للإيذاء. وكانت شرطة ولاية قد أُبلغت في كانون الأول 2024 بأن الطفل ظهرت عليه كدمات وإصابات واضحة، ثم عاد إلى المدرسة بعد العطلة الشتوية وهو يعاني آثاراً إضافية أثارت شكوك المعلمين والسلطات.



وأفادت وثائق القضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بأن الطفل لم يصرّح مباشرة بتعرضه للإساءة، إلا أن العاملين في المدرسة لاحظوا سلوكاً مقلقاً يتعلق بالطعام، وسط معطيات أشارت إلى حرمانه أحياناً من الأكل كوسيلة للعقاب.



وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضح الادعاء هول تولّت رعاية أبناء شقيقتها بعد وفاتها في حادث سير عام 2018، قبل أن تنتقل معهم إلى مقاطعة بايك عام 2023 بعد دخولها في علاقة مع نورمان.



وأضافت المجلة أن المحققين، بعد تلقي البلاغات، اكتشفوا أن عدداً من الأطفال كانوا يعيشون في ظروف صعبة داخل غرفة نوافذها مغلقة من الخارج، في مشهد قالت عنه ممثلة عن هيئة وشؤون الأسرة في كنتاكي أمام المحكمة إنه يجسد معاناة أطفال كان يفترض أن يتلقوا الحماية لا الأذى.



كما أكد ممثلو الادعاء ومحامون مكلفون برعاية الأطفال أن الضحايا تعرضوا لإساءة جسدية ونفسية قاسية، فيما شددت المحكمة على خطورة ما جرى. ونقلت People عن في مقاطعة بايك بيل سلون قوله إن هذه القضية من أكثر التي أثرت فيه، معتبراً أن ما حدث كان متعمداً.



وفي المقابل، أنكر نورمان ارتكاب الإساءة، فيما قال محاميه إنه كان ينبغي عليه السعي للحصول على علاج للأطفال. ووفق الحكم، يجب على كل من المدانَين قضاء 85 في المئة من مدة العقوبة قبل أن يصبحا مؤهلين لطلب الإفراج المشروط.

