مراهق يبتكر جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لرصد الحَوَل

27-04-2026 | 04:01
مراهق يبتكر جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لرصد الحَوَل
ذكرت مجلة People أن تلميذاً في الصف الثامن بولاية كاليفورنيا ابتكر جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في رصد حالة الحَوَل، المعروفة بشيوع باسم "انحراف العين" أو "العين المتقاطعة"، مع إمكانية أن يسهم مستقبلاً في دعم علاجها.

وبحسب المجلة، فإن أريان بالاني، البالغ 14 عاماً من مدينة سيريتوس، قرر تطوير هذا الجهاز لأنه يعاني شخصياً من الحالة نفسها، بعدما أصيب بها وهو في الخامسة من عمره إثر ارتطام رأسه بزاوية مغسلة الحمام.

وقال بالاني في حديثه إلى ABC 7 إن الناس كثيراً ما يلاحظون الاختلاف في عينه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يقول له: “عينك مكسورة”. وأوضح أنه، مثل كثيرين ممن يعانون الحَوَل، يستطيع إعادة عينه إلى موضعها الصحيح عندما ينتبه إلى انحرافها، لكنها قد تنحرف وتبقى كذلك إذا لم يكن واعياً لذلك.

ودفعه ذلك إلى ابتكار جهاز يحمل اسم EYEVA، ويشبه القناع أو الواقي، ويقوم بتنبيه المستخدم عندما تبدأ العين بالانحراف. وأوضح أن الجهاز يصدر صوتاً تحذيرياً، بما يساعد الشخص على الانتباه إلى وضعية عينه، مضيفاً أن الفكرة تقوم نظرياً على إمكان تدريب العينين مع الوقت على البقاء في وضعية أكثر استقراراً.

وأشار التقرير إلى أن بالاني صنع الجهاز باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد وكاميرات صغيرة وتقنيات ذكاء اصطناعي، ومرّ الابتكار عبر خمسة نماذج أولية خلال أربعة أشهر من التعديل والتطوير.

ويأمل الطالب الأميركي أن يتمكن جهازه مستقبلاً من مساعدة المصابين بالحَوَل على نطاق واسع، وربما الحد من حاجة كثيرين إلى الجراحة التصحيحية. وقال إن هذه الحالة لا تصيب عدداً محدوداً من الأشخاص، بل تطال نحو 100 مليون شخص حول العالم.

ولفتت المجلة إلى أن الابتكار نال الجائزة الأولى في معرض Orange County Science & Engineering Fair في آذار الماضي، فيما يطمح بالاني إلى الانتقال لاحقاً إلى التجارب السريرية والحصول في نهاية المطاف على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وختم بالاني بتوجيه نصيحة إلى المبتكرين الشباب، داعياً إلى البدء فوراً في العمل على أي فكرة جديدة واختبار مدى قابليتها للتطبيق، ثم الاستمرار في تطويرها لأطول فترة ممكنة.
