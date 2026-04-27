بعد سنوات مع مايكل جاكسون.. أين اختفى القرد "بابلز"؟

عاد اسم القرد "بابلز"، الصديق الشهير لملك البوب الراحل ، إلى الواجهة مجدداً، وسط تساؤلات حول مصيره الحالي ومكان إقامته طويلة من غيابه عن الأضواء.



وكشفت تقارير عن الحالة الراهنة لـ "بابلز"، الذي يبلغ من العمر الآن نحو 41 عاماً، حيث يعيش في مركز "سركتوري فور شيمبانزي" (Center for Great Apes) بولاية الأميركية منذ عام 2005.

ويتمتع القرد بحياة هادئة ومستقرة بعيداً عن صخب الشهرة، حيث يقضي وقته في الرسم واللعب مع أقرانه من الشمبانزي تحت رعاية طبية وغذائية كاملة.

وأشار المشرفون على المركز إلى أن "بابلز" لم يعد ذلك القرد الصغير الذي كان يظهر في الفيديوهات، بل أصبح يزن نحو 180 رطلاً، مؤكدين أنه لا يزال يحتفظ ببعض السمات التي تجعله مميزاً، مع حرص المركز على توفير بيئة طبيعية تضمن له في سنواته المتقدمة.



