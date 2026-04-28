لسحب 200 دولار... نبش قبر شقيقته ونقل رفاتها إلى المصرف!

استخرج رجل من السكان القبليين يدعى جيتو موندا، رفات شقيقته المتوفاة في ، ونقلها إلى مصرف "أوديشا غرامين بنك"، بعدما عجز عن سحب مبلغٍ مالي بسيط يبلغ نحو 200 دولار من حسابها.



وطالب موظفو المصرف الرجل بإحضار وثائق رسمية تثبت الوفاة أو وجود "الوريث القانوني"، وهي متطلبات قال إنه لم يكن قادراً على فهمها أو توفيرها بسبب أميّته.

ومع تكرار الرفض، اتّخذ خطوة تمثلت في نبش قبر شقيقته ونقل رفاتها إلى المصرف كـ"دليل على الوفاة". (ارم نيوز)

القصة بدأت عندما حاول سحب مبلغ بسيط (20 ألف روبية) من حسابها، لكن موظفي البنك أصرّوا على حضور صاحبة الحساب شخصيًا.

