منوعات

انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله

Lebanon 24
29-04-2026 | 12:34
انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله
أقدم رجل في الأربعينيات من عمره في إقليم كردستان العراق، على إنهاء حياته بعد مواجهة مسلّحة بينه وبين قوات أمنية كانت تُحاول إلقاء القبض عليه لمثوله أمام القضاء ومحاكمته.

ووقعت الحادثة في قضاء كوية التابع لمحافظة أربيل، حيث توجهت فرقة أمنية إلى منزل المتهم للقبض عليه، بعد تبليغه، سابقاً، بضرورة تسليم نفسه للجهات القضائية بموجب الأوامر القضائية الصادرة بحقه.

وكشفت مؤسسة أسايش إقليم كردستان في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم الأربعاء، ملابسات وتفاصيل الحادثة، التي جرت أحداثها عصر أمس.

وقالت المؤسسة في بيانها، "إن قوة من مديرية أسايش شرق أربيل توجهت في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس 28 نيسان 2026، لتنفيذ أمر قضائي يقضي بتفتيش منزل واعتقال المتهم (عرفان عبد العزيز) البالغ من العمر 47 عاماً، والمطلوب وفق المادتين (430 و238) من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت أن "المتهم واجه القوة الأمنية مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع (مسدس)، وعلى الرغم من توجيه نداءات متكررة له لتسليم نفسه، إلا أنه استمر في المقاومة ومحاولة الفرار، قبل أن يطلق النار على نفسه وينهي حياته".

ولم يُشر البيان إلى التهمة الرئيسة الموجهة للرجل الذي أنهى حياته خلال المواجهة، في حين تنص المواد القانونية المشار إليها في البيان إلى جرائم جنائية.
