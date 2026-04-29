انتشال جثتي شابين غرقا في مجرى نهر الفرات

شهد جنوب ، اليوم الأربعاء، حادثي غرق مأساويين لشابين في مقتبل العمر، فارقا الحياة عقب غرقهما في نهر الشهير، القادم من مروراً بسوريا.



ووقع حادثا الغرق المنفصلان في محافظتي وذي قار، ضمن مجرى نهر الفرات فيهما، بعد تسجيل عدة حوادث غرق في مناطق مختلفة في العراق خلال الأسابيع الماضية.





وانتشل عناصر الشرطة النهرية، التابعة لوزارة الداخلية، جثتي الشابين من مجرى النهر، أحدهما في العقد الثاني من عمره وتم انتشاله من مجرى النهر في منطقة كرمة بني سعيد في ، وفق ما كشفه مصدر في الشرطة لصحيفة " اليوم".



وقال المصدر "إن الجثة الثانية تم انتشالها من النهر قرب قضاء الخضر في المثنى، وهي لشاب مجهول الهوية، تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لفتح تحقيق وكشف هويتها".



وسجل العراق في الآونة الأخيرة حوادث غرق في محافظات عدة، رغم التحذيرات المستمرة للابتعاد عن الأنهار وتجنب السباحة فيها مع ارتفاع مناسيب المياه بعد موجة الأمطار التي شهدتها البلاد.



وكانت محافظة ديالى واحدة من المحافظات التي شهدت عدة حالات غرق، لشبان وأطفال كانوا يلعبون على ضفاف النهر، ومن أحدث الحوادث غرق إمام قبل أيام أثناء رحلة استجمام مع عدد من رفاقه في منطقة معسكر سعد في .

