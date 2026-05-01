في هذه الدولة العربية.. القبض على قاتل والدته المسنّة!

أوقفت الشرطة في شخصاً يُشتبه بتورطه في قتل والدته داخل مدينة .

ووفق موقع "هسبريس" المحلي، بدأت خيوط القضية تتكشف بعدما تواصل الجاني مع شقيقه الأكبر، الذي كان يتولى رعاية والدته المسنة ويقيم معها في شقة، للتأكد من عدم وجودها يوم وقوع الجريمة.

ويُقيم المتهم في حي المحمدي، فيما كان شقيقه الأكبر يقطن مع والدته في الحي الحسني. وبعد تنفيذ الجريمة، غادر الابن الجاني المنزل متوجهاً إلى وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه لاحقاً في حي المحمدي.

وأشارت مصادر إلى أن خلافات عائلية سابقة بينه وبين والدته قد تكون وراء ارتكاب الجريمة.

وقد نُقلت جثة الضحية إلى لتحديد أسباب الوفاة، فيما باشرت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وظروفها.

