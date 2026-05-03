جريمة عائلية مروّعة.. ابن يقتل والديه وشقيقه

يواجه رجل في عدة تهم بالقتل، بعد اتهامه بقتل 3 من أفراد عائلته داخل منزلهم في إحدى ضواحي سيدني، في حادثة صدمت الرأي العام، وفق ما ذكرت مجلة People.



وبحسب شرطة ، استدعيت فرق الطوارئ قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل الأحد 3 أيار إلى منزل في منطقة روزميدو، إثر بلاغ عن اعتداء استهدف عدداً من أفراد العائلة.



وعند وصول الشرطة، عُثر على جثتي امرأة تبلغ 65 عاماً ورجل يبلغ 25 عاماً، فيما كان رجل يبلغ 64 عاماً وآخر يبلغ 30 عاماً مصابين. ونُقل المصاب الأكبر سناً إلى المستشفى وهو في حال حرجة، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته.



وذكرت وسائل إعلام أسترالية، بحسب ما نقلت People، أن الضحايا هم الزوجان تشو فنغ وروفينا لام، ونجلهما جاستن فنغ.



أما الناجي، البالغ 30 عاماً، فقد تمكن خلال الهجوم من إجراء اتصال استغاثة بخدمات الطوارئ، وفق التقرير.



وأوضحت الشرطة أن سيارة سيدان فضية وصلت إلى المكان قرابة الساعة الثانية والنصف فجراً، ليتم توقيف سائقها، وهو رجل يبلغ 32 عاماً. وجرى التعرف إليه على أنه جاكي فنغ، وهو ابن الزوجين وشقيق الضحيتين الآخرين.



ووجّهت إلى المشتبه به 3 تهم بالقتل وتهمة الشروع في القتل، بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال استخدام أكثر من سلاح في الاعتداء.



وقال مسؤول في إن العناصر واجهوا عند وصولهم "مسرح جريمة مروعاً"، مشيراً إلى أن العائلة لم تكن معروفة لدى الشرطة في قضايا عنف أسري سابقة، ما جعل الحادثة أكثر صدمة.



وقد رُفض طلب الإفراج عن المتهم بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين 4 أيار.

