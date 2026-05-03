نزهة صباحية تتحول إلى كابوس… كلاب تهاجم امرأة في حيّها

ذكرت مجلة People أن امرأة في ولاية تعرضت لإصابات خطيرة بعدما هاجمتها مجموعة من الكلاب الشاردة أثناء سيرها في حيّها في منطقة ويستون رانش بمدينة ستوكتون.



وبحسب ما أوردته المجلة، كانت رييس تسير في الحي قرابة الساعة الحادية عشرة صباحاً في 23 نيسان، عندما اقتربت منها مجموعة تضم ما بين 7 و9 كلاب شاردة، بينها كلاب من نوع جيرمن وأخرى هجينة، قبل أن تهاجمها بعنف.



وأشارت التقارير إلى أن رييس صوّرت اقتراب الكلاب منها قبل لحظات من الهجوم، فيما قال نجلها روني رييس إن والدته أصيبت بجروح عديدة في أنحاء متفرقة من جسدها، بينها الرأس والوجه والذراعان والساقان.



وأضافت المجلة أن زوجين كانا قريبين من المكان سمعا صرخات الاستغاثة، فسارعا إلى التدخل وتمكنا من إنقاذها. ونقل نجلها عن أحد منقذيها أنه تدخل رغم خوفه من الكلاب، مؤكداً أن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أسوأ بكثير.



وبحسب صفحة تبرعات أُنشئت لمساعدتها، فقد فقدت رييس كمية كبيرة من ونُقلت إلى المستشفى، وهي الآن في مرحلة التعافي. كما أشارت الصفحة إلى أنها تحرز تقدماً جيداً، وسط دعم كبير من العائلة والأصدقاء.



من جهتها، قالت شرطة ستوكتون لمجلة People إن السلطات تمكنت من الإمساك بثلاثة من الكلاب التي شاركت في الهجوم، فيما تتواصل الجهود اليومية للعثور على بقية الكلاب في إطار تحقيق ما زال مفتوحاً.



وفي تعليق على الحادث، قال بلدية ستوكتون لي إن المدينة تتعامل بشكل نشط مع أوضاع الكلاب الشاردة الخطرة في المنطقة، معتبراً أن هذه القضية ترتبط أيضاً بمسؤولية المجتمع وأصحاب الحيوانات.



ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى أي جهة على خلفية الحادث.

