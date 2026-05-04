الجزائر.. شجار عائلي ينتهي بمقتل أب على يد نجله

شهدت قرية الحمار ببلدية عين ولمان، جنوب ولاية سطيف في ، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أب على يد نجله البالغ من العمر 23 عاما.



وارتكب الابن الجريمة على خلفية عائلي نشب بينه وبين الأب انتهى بطعنة قاتلة أسفرت عن وفاة الأب في الحال، حسب وسائل إعلام محلية.



وسرعان ما تطور الشجار العائلي إلى مشاجرة، أدت إلى اعتداء الابن على والده بأن أقدم على طعنه بسلاح أبيض في منطقة البطن، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرا بإصابته الخطيرة، ليفارق الحياة قبل وصول عربة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.



وتمكن عناصر الدرك الوطني فور تلقي البلاغ بوقوع الجريمة المروعة من ضبط الابن الجاني دون مقاومة.



وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الجريمة، قبل تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، تمهيدا للمحاكمة الجنائية.



وقد تم تحويل جثمان الأب المجني عليه إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى ضياف في بلدية عين ولمان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (ارم نيوز)



