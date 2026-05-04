جريمة بسبب الجيرة.. حبس متهم بقتل شخص في القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج في مصر، تجديد حبس المتهم بقتل شخص فى بسبب خلافات الجيرة بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة شخص فى المرج، ونقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص بقيام متهم بالاعتداء عليه بسبب خلاف بينهما مما أدى لمقتله.



ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة بعدما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر التحقيقات. (اليوم السابع)

