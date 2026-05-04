فرحة في "بكنغهام".. عضو جديد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية

04-05-2026 | 14:00
فرحة في بكنغهام.. عضو جديد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية
أعلن قصر بكنغهام اليوم الاثنين أن الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك ينتظران مولودهما الثالث في صيف عام 2026، وقد أعرب الملك تشارلز الثالث عن "سعادته البالغة" بهذا الخبر الذي يضيف عضواً جديداً للعائلة المالكة البريطانية.
 
وكانت الأميرة يوجيني، البالغة من العمر 36 عاماً، قد شاركت الخبر مع متابعيها عبر منصة "إنستغرام" من خلال صورة لطفليها "أغسطس" و"إرنست" وهما يمسكان بصورة "السونار" للمولود المنتظر، معلقةً: "طفل عائلة بروكسبانك قادم في 2026".

ومن المقرر أن يحتل المولود الجديد المركز الخامس عشر في ترتيب ولاية العرش، مما سيؤدي إلى تراجع دوق إدنبرة الأمير إدوارد إلى المركز السادس عشر، كما سيكون هذا الطفل الحفيد الخامس للأمير أندرو وسارة فيرغسون، والحفيد الأكبر الخامس عشر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس تواجه فيه عائلة "يورك" ضغوطاً إعلامية وقانونية متعلقة بالأمير أندرو، وهو ما برر غياب يوجيني وشقيقتها بياتريس عن المناسبات الملكية الأخيرة كقداس عيد الفصح، إلا أن مراقبين اعتبروا بيان القصر الرسمي مؤشراً على استمرار الدعم الملكي للأميرة بعيداً عن أزمات والدها.
 
يُذكر أن الأميرة وزوجها اللذين تزوجا عام 2018، يقسمان وقتهما حالياً بين إقامتهما في البرتغال ومنزلهما في قصر كنسينغتون بلندن.
