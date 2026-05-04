تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
فرحة في "بكنغهام".. عضو جديد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية
Lebanon 24
04-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قصر بكنغهام اليوم الاثنين أن الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك ينتظران مولودهما الثالث في صيف عام 2026، وقد أعرب الملك تشارلز الثالث عن "سعادته البالغة" بهذا الخبر الذي يضيف عضواً جديداً للعائلة المالكة
البريطانية
.
وكانت الأميرة يوجيني، البالغة من العمر 36 عاماً، قد شاركت الخبر مع متابعيها عبر منصة "إنستغرام" من خلال صورة لطفليها "
أغسطس
" و"إرنست" وهما يمسكان بصورة "السونار" للمولود المنتظر، معلقةً: "طفل عائلة بروكسبانك قادم في 2026".
ومن المقرر أن يحتل المولود الجديد
المركز الخامس
عشر في ترتيب ولاية العرش، مما سيؤدي إلى تراجع دوق إدنبرة الأمير إدوارد إلى المركز السادس عشر، كما سيكون هذا الطفل الحفيد الخامس للأمير أندرو وسارة فيرغسون، والحفيد الأكبر الخامس عشر للملكة الراحلة
إليزابيث الثانية
.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس تواجه فيه عائلة "يورك" ضغوطاً إعلامية وقانونية متعلقة بالأمير أندرو، وهو ما برر غياب يوجيني وشقيقتها بياتريس عن المناسبات الملكية الأخيرة كقداس عيد الفصح، إلا أن مراقبين اعتبروا بيان
القصر
الرسمي مؤشراً على استمرار الدعم الملكي للأميرة بعيداً عن أزمات والدها.
يُذكر أن الأميرة وزوجها اللذين تزوجا عام 2018، يقسمان وقتهما حالياً بين إقامتهما في
البرتغال
ومنزلهما في قصر كنسينغتون بلندن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتاب يثير الجدل داخل العائلة المالكة: ميغان ماركل "غسلت دماغ" زوجها هاري!
Lebanon 24
كتاب يثير الجدل داخل العائلة المالكة: ميغان ماركل "غسلت دماغ" زوجها هاري!
04/05/2026 22:33:44
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حكومي جديد ينضّم إلى "قرارات الحبر على ورق"
Lebanon 24
قرار حكومي جديد ينضّم إلى "قرارات الحبر على ورق"
04/05/2026 22:33:44
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"صار عنا جلاية جديدة".. كندا حنا ترقص فرحاً بابنتها
Lebanon 24
"صار عنا جلاية جديدة".. كندا حنا ترقص فرحاً بابنتها
04/05/2026 22:33:44
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتل "الاعتدال الوطني" يبحث مع الأمير بن فرحان المساعي الدبلوماسية للحل النهائي
Lebanon 24
تكتل "الاعتدال الوطني" يبحث مع الأمير بن فرحان المساعي الدبلوماسية للحل النهائي
04/05/2026 22:33:44
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
إليزابيث الثانية
المركز الخامس
البريطانية
البريطاني
إليزابيث
البرتغال
القصر
سعادة
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار بالقرب من مدرسة في تركيا
Lebanon 24
إطلاق نار بالقرب من مدرسة في تركيا
10:54 | 2026-05-04
04/05/2026 10:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... سقوط شاشة عملاقة على أطفال خلال حفل تخرج في مصر
Lebanon 24
بالفيديو... سقوط شاشة عملاقة على أطفال خلال حفل تخرج في مصر
08:59 | 2026-05-04
04/05/2026 08:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة اصطدمت بعمود إنارة خلال هبوطها في مطار أميركيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة اصطدمت بعمود إنارة خلال هبوطها في مطار أميركيّ!
07:20 | 2026-05-04
04/05/2026 07:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رحلة سياحيّة في البحر... فيروس خطير يقتل 3 أشخاص!
Lebanon 24
خلال رحلة سياحيّة في البحر... فيروس خطير يقتل 3 أشخاص!
05:31 | 2026-05-04
04/05/2026 05:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشكلٍ مفاجىء"... زلزال قويّ ضرب الفلبين وهذه قوّته
Lebanon 24
"بشكلٍ مفاجىء"... زلزال قويّ ضرب الفلبين وهذه قوّته
05:00 | 2026-05-04
04/05/2026 05:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
Lebanon 24
إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
10:37 | 2026-05-04
04/05/2026 10:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
03/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:54 | 2026-05-04
إطلاق نار بالقرب من مدرسة في تركيا
08:59 | 2026-05-04
بالفيديو... سقوط شاشة عملاقة على أطفال خلال حفل تخرج في مصر
07:20 | 2026-05-04
بالفيديو... طائرة اصطدمت بعمود إنارة خلال هبوطها في مطار أميركيّ!
05:31 | 2026-05-04
خلال رحلة سياحيّة في البحر... فيروس خطير يقتل 3 أشخاص!
05:00 | 2026-05-04
"بشكلٍ مفاجىء"... زلزال قويّ ضرب الفلبين وهذه قوّته
04:42 | 2026-05-04
جريمة بسبب الجيرة.. حبس متهم بقتل شخص في القاهرة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 22:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24