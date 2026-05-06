غبار الذهب.. هكذا قلب حياة هذا الطفل

Advertisement

وبحسب المجلة، كانت كاتي تخبز القالب في منزل العائلة في غولد كوست عندما فقد طفلها داستي الوعي بعد استنشاق مسحوق ذهبي للتزيين. وأوضحت صديقة العائلة روشيل إيفرارد، عبر صفحة تبرعات أُطلقت لمساندة الأسرة، أن هذا المسحوق يتحول إلى مادة كثيفة عند امتزاجه بالماء، ما أدى إلى انسداد خطير في رئتي الطفل.ونُقل داستي بشكل عاجل إلى مستشفى في ، حيث خضع لعملية طارئة لتنظيف رئتيه، قبل أن يضعه الأطباء في غيبوبة مستحثة لمتابعة العلاج.وأشارت المجلة إلى أن إيفرارد نشرت لاحقاً تحديثات عبر إنستغرام، أوضحت فيها أن الطفل عانى ارتفاعاً في الحرارة وبعض المضاعفات، كما جرى تغيير أنبوب التنفس من الفم إلى الأنف ليبدو أكثر راحة. وأضافت أن الفحوص أظهرت في مرحلة سابقة تراجعاً في وضع الرئتين، قبل أن تبدأ المؤشرات الإيجابية بالظهور بعد أيام.وفي تحديث جديد يوم 6 أيار، كشفت إيفرارد أن الفريق الطبي بدأ خفض الأدوية تدريجياً، وأن داستي بدأ يتحرك، مع أمل بأن يفتح عينيه قريباً.وخلال هذه الفترة، أقام والداه في منزل رونالد ماكدونالد في بريزبن، وهو مركز مخصص لاستضافة عائلات الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما جمعت حملة الدعم أكثر من 30 ألف دولار للمساعدة في تغطية النفقات الطبية وتكاليف الإقامة.كما أكدت إيفرارد، وفق ما نقلت المجلة، أن منتج التزيين الذهبي المعني سُحب من الأسواق وأُتلف بعد الحادثة.