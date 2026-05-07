من سطح حمام السباحة.. حادث مأسوي لامرأة سقطت من الطابق الـ29

وبحسب ما نقلته المجلة عن وسائل إعلام محلية، وقع الحادث في فندق إنديغو قرابة الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكانت الشرطة قد تلقت في البداية بلاغاً من موظفي الفندق تحدث عن سقوط رجل وامرأة، قبل أن تؤكد لاحقاً أن الحادثة تتعلق بامرأة واحدة فقط.وأشارت التقارير إلى أن المرأة كانت تقيم في الفندق مع زوجها، وأنها سقطت من سطح المسبح في الطابق التاسع والعشرين. ووفق المعلومات الأولية، كان زوجها قد غادر الفندق نحو الساعة الثامنة صباحاً لمراجعة طبيب، قبل أن تقع الحادثة بعد ذلك بوقت قصير.وأفادت المجلة عن أن المرأة فارقت الحياة في المكان، فيما أُصيبت امرأة من المارة بعد الحادث ونُقلت إلى المستشفى وهي في وعيها. كما تسبب الحادث في تطاير زجاج في المنطقة، ما أدى إلى إصابة أشخاص آخرين، بينهم امرأة تبلغ 40 عاماً وطفلها البالغ 10 سنوات.وبحسب South China Morning Post، بلغ عدد المصابين على الأرض 7 أشخاص، بينهم شخص واحد أصيب بجروح خطيرة.ولم تكشف السلطات حتى الآن هوية المرأة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.