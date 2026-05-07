منوعات

بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة

07-05-2026 | 04:18
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
ابتسم الحظ لزوجين في ولاية تكساس، بعدما فازا بجائزة يانصيب ضخمة بلغت 41 مليون دولار، إثر شراء تذكرة Quick Pick من أحد متاجر 7-Eleven في مدينة ميسكيت خلال شهر نيسان، من دون أن يخطر في بالهما أن هذه الورقة الصغيرة ستقلب حياتهما.
وبحسب ما نقلته مجلة People عن مسؤولي يانصيب تكساس، فإن الفائز، وهو من سكان ريتشاردسون وفضّل عدم الكشف عن هويته، أكد أنه لم يفت هو وزوجته أي سحب من Lotto texas طوال 30 عاماً.

وجاءت المفاجأة بعدما قامت الزوجة بفحص التذكرة والتأكد من الفوز، قبل أن توقظ زوجها لإبلاغه بالخبر. وبينما عادت هي إلى النوم بعد ذلك، بقي هو مستيقظاً طوال الليل تحت وقع الصدمة، قائلاً: "بقيت مستيقظاً طوال الليل أفكر في الأمر!"

وكانت التذكرة الرابحة قد طابقت الأرقام الستة كاملة في سحب 20 نيسان، وهي: 21 و28 و33 و34 و43 و44.

أما عن خطط الزوجين بعد الفوز، فأوضح التقرير أن جزءاً من المبلغ سيُخصص لمساعدة العائلة، فيما يطمحان أيضاً إلى استخدام الجائزة في السفر. وقال الفائز: "هناك عالم كامل في الخارج عليّ أن أراه!"

وفي السياق نفسه، أشارت سلطات اليانصيب في تكساس إلى أنها ما زالت تبحث عن صاحب تذكرة أخرى رابحة بقيمة 78 مليون دولار من سحب جرى عام 2025، ولم تُسترد بعد. وكانت التذكرة قد بيعت في متجر Gordon’s Bait & Tackle في براونزفيل قرب الحدود الأميركية المكسيكية.

وبحسب القواعد المعتمدة في الولاية، يملك الفائزون مهلة 180 يوماً من تاريخ السحب للمطالبة بالجائزة، وإلا تُعاد الأموال غير المطالب بها إلى الولاية لاستخدامها في البرامج التي يجيزها المجلس التشريعي في تكساس. وإذا تقدم صاحب التذكرة قبل انتهاء المهلة واختار خيار القيمة النقدية، فسيحصل على 43,757,223.10 دولاراً قبل الضرائب.

وحددت السلطات الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من 14 أيار كمهلة أخيرة للمطالبة بهذه الجائزة، مع الإشارة إلى أن التمديد ممكن فقط في حالات محددة تخص بعض العسكريين المؤهلين.
