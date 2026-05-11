منوعات

بسبب "حرب المناشف".. سائح يربح دعوى ضد شركة سياحية!

11-05-2026 | 01:30
بسبب حرب المناشف.. سائح يربح دعوى ضد شركة سياحية!
في خطوة قانونية غير مسبوقة قد تُحدث تغييراً في مشهد العطلات الصيفية في أوروبا، كسب الطيار الألماني ديفيد إيغرت (48 عاماً) دعوى قضائية ضد شركة سياحية، بعدما تعذّر عليه وعلى أفراد عائلته إيجاد كراسٍ للاسترخاء قرب المسبح خلال إجازة فاخرة في جزيرة كوس اليونانية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان إيغرت قد دفع أكثر من 6200 جنيه إسترليني لقاء إقامة لمدة 10 ليالٍ في فندق خمس نجوم، إلا أنه فوجئ بأن جميع كراسي المسبح البالغ عددها 400 كانت تُحجز بالمناشف منذ ساعات الفجر الأولى، فيما يغيب أصحابها لساعات طويلة للنوم أو للتنزه خارج الفندق.

وأشار إلى أن أطفاله اضطروا للجلوس والاستلقاء على الأرضية الخرسانية المحيطة بالمسبح بسبب عدم توفر أماكن شاغرة، رغم وجود تعليمات واضحة تمنع حجز الكراسي مسبقاً.

وأصدرت محكمة في مدينة هانوفر الألمانية حكماً لصالح السائح، وألزمت الشركة السياحية بدفع تعويض يقارب 770 جنيهاً إسترلينياً.

ورأى القضاة أن من مسؤولية الشركة المنظمة للرحلة ضمان تطبيق قواعد الفندق وتأمين آلية عادلة لاستخدام المرافق، بدلاً من ترك النزلاء يخوضون ما وصف بـ"حرب المناشف".

واعتبرت المحكمة أن حرمان الضيف من الاستفادة من مرافق الفندق نتيجة ممارسات مخالفة يُعد خللاً في الخدمة المتفق عليها، ما يبرر تخفيض كلفة الرحلة وتعويض المتضرر.

وحذّر إيغرت من أن هذا الحكم قد يشجع على رفع دعاوى مشابهة في وجهات سياحية شهيرة، مثل إيطاليا وفرنسا ومايوركا، حيث تنتشر ظاهرة حجز الكراسي بشكل واسع.

وأكد أن هدفه من القضية لم يكن الحصول على المال، بل الضغط على الشركات السياحية لوضع حد لما وصفه بالممارسات الأنانية التي تفسد عطلات العائلات، خصوصاً الأهالي الذين يحتاجون للبقاء قرب المسبح لمراقبة أطفالهم أثناء السباحة. (آرم نيوز) 

 
 
 
 
