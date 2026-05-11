|
منوعات

وُصفت بـ"الأكثر رعباً".. دمية خشبية نادرة تُباع بسعر قياسي (صور)

Lebanon 24
11-05-2026 | 04:02
وُصفت بـالأكثر رعباً.. دمية خشبية نادرة تُباع بسعر قياسي (صور)
بيعت دمية خشبية نادرة تعود إلى بدايات القرن التاسع عشر بسعر قياسي بلغ 3000 جنيه إسترليني خلال مزاد علني، متجاوزة قيمتها التقديرية بأكثر من عشرة أضعاف.

وأوضحت دار مزادات "إيريتا ماريوت" في مدينة ملبورن البريطانية التابعة لمقاطعة ديربيشاير، أن سعر الدمية كان مقدّراً بين 200 و300 جنيه إسترليني فقط، قبل أن تشهد منافسة حادة بين المزايدين انتهت بشرائها من قبل جامع تحف بريطاني في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتُعتبر الدمى الخشبية من القطع التراثية التي كانت تُصنع يدوياً آنذاك باستخدام أوتاد وقطع خشبية بسيطة، وغالباً ما كانت تباع بأسعار متواضعة. إلا أن هذه الدمية لفتت الأنظار بسبب حالتها الممتازة واحتفاظها بملابسها الأصلية، ومنها قبعة قشية، وفستان حريري بلون كريمي، وحزام مزين بعرق اللؤلؤ، إضافة إلى حذاء جلدي أحمر.

كما كشفت دار المزادات أن الدمية ظهرت قبل نحو عشر سنوات في برنامج "Antiques Roadshow" على قناة BBC One، حيث قُدّرت قيمتها حينها بحوالي 1000 جنيه إسترليني.

ووصفت وسائل إعلام متخصصة وعدد من هواة جمع التحف الدمية بأنها من "أكثر الدمى رعباً في العالم"، نظراً لملامحها القديمة وتصميمها الغريب، ما ساهم في زيادة الاهتمام بها خلال المزاد.

ويعكس السعر المرتفع الذي حققته الدمية تنامي الاهتمام العالمي بالتحف اليدوية القديمة، وارتفاع الطلب عليها بين هواة الجمع والمستثمرين في سوق المقتنيات التراثية.

