بعد 19 يوماً من المطاردة... تمّ ضبط "لولو"

بعد مطاردة استمرّت 19 يوماً، تمّ ضبط القرد "لولو" في محافظة المنوفية اليوم، ونُقِلَ لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.وجاء ضبط القرد بعد عمليات بحث ورصد مكثفة استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، واجهت خلالها الفرق المشاركة صعوبات كبيرة نتيجة الطبيعة الصحراوية واتساع المساحات المفتوحة في المنطقة، ما منح الحيوان قدرة على التخفي والتحرك بسرعة بين المواقع المختلفة. (ارم نيوز)