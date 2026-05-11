ليست مجرد "أعراض جراحية".. كيف عاشت خمسينية إيطالية بمقص داخل بطنها؟

وبحسب صحيفة "لونيوني ساردا"، بدأت معاناة المرأة فور انتهاء الجراحة في تشرين اول 2025، إلا أن المشرف شخص حالتها كأعراض طبيعية وعدوى عابرة، واصفاً لها مضادات حيوية لم تجدِ نفعاً. عانت سيدة إيطالية (53 عاماً) من آلام مبرحة وإرهاق شديد طوال سبعة أشهر، لتكتشف مؤخراً أن السبب يعود لخطأ طبي فادح تمثل في ترك "مقص جراحي" داخل جسدها عقب خضوعها لعملية شد بطن في عيادة خاصة بمدينة .وبحسب صحيفة "لونيوني ساردا"، بدأت معاناة المرأة فور انتهاء الجراحة في تشرين اول 2025، إلا أن المشرف شخص حالتها كأعراض طبيعية وعدوى عابرة، واصفاً لها مضادات حيوية لم تجدِ نفعاً.

وكشف فحص في مركز طبي آخر عن وجود الجسم المعدني، ليتفاقم الجدل بعد قيام الطبيب المكتشف بإبلاغ الجراح الأول بدلاً من إحالة المريضة لمستشفى الطوارئ.

ورغم عرض الجراح الأول إزالة المقص في عيادة خاصة، إلا أن المريضة رفضت وباشرت إجراءات قانونية بانتظار عملية جراحية عاجلة لاستخراج الجسم الغريب.