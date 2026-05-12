"مصارعة الثيران" لمواجهة الشيخوخة.. هل ينجح رهان إقليم إسباني في حماية قراه؟

Advertisement

يواصل إقليم "كانتابريا" الإسباني استراتيجية مثيرة للجدل لمكافحة ظاهرة " الفارغة" وتراجع النمو السكاني في أريافه، عبر تقديم حوافز مالية للانتقال للسكن فيه تصل إلى 1500 سنوياً، بالتوازي مع دعم مالي لمهرجانات "مصارعة الثيران" بقيمة 14,500 يورو للعرض الواحد.وبررت الحكومة المحلية هذا الدعم، الذي يغطي 90% من تكاليف التنظيم، بكونه أداة لتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 41 بلدية مهددة بالهجرة. في المقابل، واجهت هذه السياسة انتقادات حادة من ومنظمات الرفق بالحيوان، الذين اعتبروا أن هذه العروض لا تخدم الاحتياجات الحقيقية للسكان ولا تحقق أثراً ديموغرافياً مستداماً، خاصة في ظل تراجع شعبية هذه الرياضة عالمياً.