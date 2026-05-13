منوعات

شعرت بحرقة شديدة تنتشر في جسدها وفقدت وعيها.. هذا ما حدث مع امرأة بسبب خنفساء

Lebanon 24
13-05-2026 | 00:02
تعرضت امرأة من ولاية مين الأميركية لحادثة صحية خطيرة كادت أن تودي بحياتها خلال رحلة عائلية، بعدما تفاعل جسدها بشكل مفاجئ مع حشرة لافتة أثناء نزهة في الطبيعة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، وقعت الحادثة داخل متنزه "فورت نوكس" العام، حيث كانت أنطوانيت ويب (44 عاماً) برفقة طفليها التوأم عندما لفتت انتباهها خنفساء خضراء زاهية، فقامت بلمسها بشكل عفوي.
لكن هذا التصرف البسيط سرعان ما تحوّل إلى حالة طبية طارئة، إذ بدأت تظهر عليها أعراض تحسسية حادة ونادرة جداً تُصنّف بأنها "واحدة في المليون"، بعد أن تبيّن لاحقاً أن الحشرة هي "خنفساء النمر ذات البقع الست".

وخلال دقائق، شعرت ويب بحرقة شديدة تنتشر في جسمها، فركضت نحو متجر الهدايا داخل المتنزه قبل أن تنهار وتفقد وعيها نتيجة تفاعل تحسسي خطير استدعى تدخلاً عاجلاً.


ولحسن حظها، كان يتواجد في الموقع مسعف سابق في الجيش، والذي سارع لتقديم الإسعافات الأولية لها بينما كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وتورم في الحلق وتغير لون شفتيها إلى الأزرق. 


وأوضح المسعف أنها فقدت الوعي ثلاث مرات قبل وصول الإسعاف، مشيراً إلى أن إعطاءها دواء مضاداً للحساسية "بنادريل" بشكل عاجل ساعد في كسب وقت ثمين لإنقاذ حياتها.


وتم نقل ويب إلى المستشفى، حيث حقنت بأربع جرعات من "الإبينفرين" لاستعادة استقرار حالتها. 


ورغم أن هذا النوع من الخنافس غير سام، إلا أن قرصتها قد تسبب ردود فعل تحسسية كارثية لبعض الأشخاص، مما يجعله تحذيراً حياً لكل مرتادي المتنزهات بضرورة عدم العبث بالحشرات مهما كان مظهرها جذاباً. (آرم نيوز)
شعرت بحالة إعياء شديدة وغثيان... نقل ممثلة شهيرة إلى المستشفى بشكل عاجل!
أحداث مروّعة.. هذا ما فعلته امرأة برضيعة!
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا شديدة لمنع تجدد القتال مع حزب الله في الشمال
بعد علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة.. رجل أعمال يفقد حياته بطريقة مروعة
