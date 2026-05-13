شعرت بحرقة شديدة تنتشر في جسدها وفقدت وعيها.. هذا ما حدث مع امرأة بسبب خنفساء

وبحسب ما نقلته صحيفة " بوست"، وقعت الحادثة داخل متنزه " " العام، حيث كانت أنطوانيت ويب (44 عاماً) برفقة طفليها التوأم عندما لفتت انتباهها خنفساء خضراء زاهية، فقامت بلمسها بشكل عفوي.لكن هذا التصرف البسيط سرعان ما تحوّل إلى حالة طبية طارئة، إذ بدأت تظهر عليها أعراض تحسسية حادة ونادرة جداً تُصنّف بأنها "واحدة في المليون"، بعد أن تبيّن لاحقاً أن الحشرة هي "خنفساء النمر ذات البقع ".وخلال دقائق، شعرت ويب بحرقة شديدة تنتشر في جسمها، فركضت نحو متجر الهدايا داخل المتنزه قبل أن تنهار وتفقد وعيها نتيجة تفاعل تحسسي خطير استدعى تدخلاً عاجلاً.ولحسن حظها، كان يتواجد في الموقع مسعف سابق في الجيش، والذي سارع لتقديم الإسعافات الأولية لها بينما كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وتورم في الحلق وتغير لون شفتيها إلى الأزرق.وأوضح المسعف أنها فقدت الوعي ثلاث مرات قبل وصول الإسعاف، مشيراً إلى أن إعطاءها دواء مضاداً للحساسية "بنادريل" بشكل عاجل ساعد في كسب وقت ثمين لإنقاذ حياتها.وتم نقل ويب إلى المستشفى، حيث حقنت بأربع جرعات من "الإبينفرين" لاستعادة استقرار حالتها.ورغم أن هذا النوع من الخنافس غير سام، إلا أن قرصتها قد تسبب ردود فعل تحسسية كارثية لبعض الأشخاص، مما يجعله تحذيراً حياً لكل مرتادي المتنزهات بضرورة عدم العبث بالحشرات مهما كان مظهرها جذاباً. (آرم نيوز)