تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مجهولات الهوية.. انتشال جثث نساء في بريطانيا من البحر

Lebanon 24
14-05-2026 | 01:39
A-
A+
مجهولات الهوية.. انتشال جثث نساء في بريطانيا من البحر
مجهولات الهوية.. انتشال جثث نساء في بريطانيا من البحر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الشرطة البريطانية أنها لم تتمكن بعد من تحديد هويات 3 نساء انتُشلت جثثهن من البحر قبالة برايتون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
Advertisement

وبحسب ما أوردته صحيفة The Independent، استُدعيت فرق الطوارئ إلى الشاطئ قرابة 5:45 صباحاً بعد ورود بلاغات عن وجود مخاوف على سلامة النساء، قبل أن تُسحب الجثث من المياه قرب Madeira Drive.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن النساء كنّ تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عاماً، ويُعتقد أنهن دخلن المياه من الشاطئ القريب من المكان الذي عُثر عليهن فيه، قبل أن يواجهن صعوبة في الخروج.

ووفق المعلومات، شوهدت النساء أولاً قرب رصيف برايتون بالاس قبل أن تنجرف أجسادهن لاحقاً باتجاه المارينا.

وأكدت شرطة ساسكس أن عائلات النساء الثلاث لا تعلم بعد بفقدانهن، في وقت تركز فيه السلطات على تحديد الهوية وإبلاغ ذوي الضحايا قبل الإعلان عن أي تفاصيل إضافية.

وقال قائد شرطة ساسكس آدم هايز إن الحادثة المأسوية تركت أثراً كبيراً في المجتمع المحلي، داعياً إلى التحلي بالصبر وتجنب التكهنات بينما تستمر التحقيقات.

كما أوضحت الشرطة، خلافاً لبعض التقارير المتداولة، أن النساء لم يحضرن نادياً ليلياً في المنطقة قبل العثور عليهن.

من جهته، أعرب مجلس مدينة برايتون وهوف عن صدمته وحزنه العميق إزاء الحادثة، مقدماً التعازي لعائلات الضحايا.

وأعيد فتح الشاطئ أمام الجمهور بعد أن كان مغلقاً معظم النهار أثناء أعمال التحقيق، فيما أكدت السلطات أن خفر السواحل أجرى عملية بحث واسعة، وأنه لا يوجد أي شخص آخر مفقود على صلة بالحادثة.

ودعت شرطة ساسكس أي شخص يملك معلومات قد تساعد في التحقيق إلى التواصل معها، مع الإشارة إلى أن القضية تُتابع تحت اسم Operation Ledmore.
مواضيع ذات صلة
قبالة شاطىء وادي الزينة... إنتشال جثة من البحر
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود العالمي: سفننا تتعرض للتشويش قبالة سواحل اليونان وسفن حربية مجهولة الهوية تقترب منا
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
95 جثة مجهولة الهوية في مستشفى الحريري بانتظار تعرّف ذويهم عليها ( الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سفينة شحن تعرضت لهجوم في مضيق هرمز من خلال طائرتين "مجهولتي الهوية"
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

خفر السواحل

البريطانية

البريطاني

برايتون

من جهته

شخص آخر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:52 | 2026-05-14
Lebanon24
01:08 | 2026-05-14
Lebanon24
00:49 | 2026-05-14
Lebanon24
23:00 | 2026-05-13
Lebanon24
16:00 | 2026-05-13
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24