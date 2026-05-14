مجهولات الهوية.. انتشال جثث نساء في بريطانيا من البحر

وبحسب ما أوردته صحيفة The Independent، استُدعيت فرق الطوارئ إلى الشاطئ قرابة 5:45 صباحاً بعد ورود بلاغات عن وجود مخاوف على سلامة النساء، قبل أن تُسحب الجثث من المياه قرب Madeira Drive.وتشير المعطيات الأولية إلى أن النساء كنّ تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عاماً، ويُعتقد أنهن دخلن المياه من الشاطئ القريب من المكان الذي عُثر عليهن فيه، قبل أن يواجهن صعوبة في الخروج.ووفق المعلومات، شوهدت النساء أولاً قرب رصيف برايتون بالاس قبل أن تنجرف أجسادهن لاحقاً باتجاه المارينا.وأكدت شرطة ساسكس أن عائلات النساء الثلاث لا تعلم بعد بفقدانهن، في وقت تركز فيه السلطات على تحديد الهوية وإبلاغ ذوي الضحايا قبل الإعلان عن أي تفاصيل إضافية.وقال قائد شرطة ساسكس آدم هايز إن الحادثة المأسوية تركت أثراً كبيراً في ، داعياً إلى التحلي بالصبر وتجنب التكهنات بينما تستمر التحقيقات.كما أوضحت الشرطة، خلافاً لبعض التقارير المتداولة، أن النساء لم يحضرن نادياً ليلياً في المنطقة قبل العثور عليهن.، أعرب مجلس مدينة برايتون وهوف عن صدمته وحزنه العميق إزاء الحادثة، مقدماً التعازي لعائلات الضحايا.وأعيد فتح الشاطئ أمام الجمهور بعد أن كان مغلقاً معظم النهار أثناء أعمال التحقيق، فيما أكدت السلطات أن أجرى عملية بحث واسعة، وأنه لا يوجد أي مفقود على صلة بالحادثة.ودعت شرطة ساسكس أي شخص يملك معلومات قد تساعد في التحقيق إلى التواصل معها، مع الإشارة إلى أن القضية تُتابع تحت اسم Operation Ledmore.