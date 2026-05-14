تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

"معبد السماء".. لماذا اختاره ترامب كأول محطة لاكتشاف تاريخ الصين؟ (صور)

Lebanon 24
14-05-2026 | 05:24
A-
A+
معبد السماء.. لماذا اختاره ترامب كأول محطة لاكتشاف تاريخ الصين؟ (صور)
معبد السماء.. لماذا اختاره ترامب كأول محطة لاكتشاف تاريخ الصين؟ (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في قلب العاصمة الصينية بكين، ينتصب "معبد السماء" كأحد أبرز المعالم التاريخية وأكثرها رمزية وهيبة في الصين، ليس فقط بفضل هندسته المعمارية المذهلة، بل لكونه شكّل على مدى قرون مركزاً روحياً ارتبط بعقائد الأباطرة وطقوسهم المقدسة.

Advertisement

وعاد المعبد إلى واجهة الاهتمام العالمي بعدما اختاره دونالد ترامب كأولى محطاته خلال زيارته إلى الصين عقب محادثات مهمة جمعته بالرئيس الصيني، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على القيمة الرمزية والثقافية الكبيرة لهذا الصرح التاريخي، بوصفه مرآة تعكس عمق الحضارة الصينية وعراقتها.

شُيّد المعبد في القرن الخامس عشر خلال حكم أسرة "مينغ"، وكان مخصصاً لإقامة الطقوس الإمبراطورية التي يؤديها الإمبراطور طلباً للخير والحصاد الوفير والاستقرار والسلام. وفي الموروث الصيني القديم، كان الإمبراطور يُلقّب بـ"ابن السماء"، ما جعل من المعبد حلقة وصل رمزية بين البشر والقوى السماوية.

ويتميّز هذا المعلم التاريخي بتصميم معماري يقوم على رموز فلسفية دقيقة؛ إذ ترمز الأشكال الدائرية إلى السماء، بينما تعبّر الأشكال المربعة عن الأرض، في تجسيد لفكرة الانسجام بين الطبيعة والكون والإنسان.

وتبقى "قاعة الصلاة من أجل الحصاد الجيد" الجزء الأشهر في المعبد، بسقفها الأزرق الضخم وبنائها الخشبي المتقن الذي أُنجز تقريباً من دون استخدام المسامير، ما جعلها واحدة من أبرز التحف المعمارية في التاريخ الصيني.

كما يضم المجمع "جدار الصدى" الشهير، الذي يسمح بانتقال الصوت بطريقة هندسية مدهشة، إضافةً إلى "المذبح الدائري" الذي كان يستخدم في الطقوس الإمبراطورية الكبرى.


كل ذلك دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى إدراج معبد السماء ضمن قائمة التراث العالمي، معتبرةً أنه يمثل "تحفةً معماريةً ومنظومةً رمزيةً تعكس إحدى أعظم الحضارات القديمة".


واليوم، لم يعد المعبد مكاناً للطقوس الإمبراطورية، بل تحول إلى أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في الصين، وواجهةً تعكس تاريخاً امتد لقرون طويلة، وتجذب قادة العالم والزوار الراغبين في اكتشاف سحر بكين القديمة وروحها التاريخية.















 
 














































مواضيع ذات صلة
ترامب يزور "معبد السماء" في بكين برفقة الرئيس الصيني
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيزور معبد السماء في الصين.. فما هو هذا الموقع؟
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان: خطاب رئيس الجمهورية يشكّل محطة مفصلية في تاريخ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإمبراطورية

الإمبراطور

اليونسكو

الصينية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-05-14
Lebanon24
05:44 | 2026-05-14
Lebanon24
04:58 | 2026-05-14
Lebanon24
04:54 | 2026-05-14
Lebanon24
04:20 | 2026-05-14
Lebanon24
01:52 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24