"معبد السماء".. لماذا اختاره ترامب كأول محطة لاكتشاف تاريخ الصين؟ (صور)

في قلب العاصمة ، ينتصب "معبد السماء" كأحد أبرز المعالم التاريخية وأكثرها رمزية وهيبة في ، ليس فقط بفضل هندسته المعمارية المذهلة، بل لكونه شكّل على مدى قرون مركزاً روحياً ارتبط بعقائد الأباطرة وطقوسهم المقدسة.

وعاد المعبد إلى واجهة الاهتمام العالمي بعدما اختاره كأولى محطاته خلال زيارته إلى الصين عقب محادثات مهمة جمعته بالرئيس الصيني، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على القيمة الرمزية والثقافية الكبيرة لهذا الصرح التاريخي، بوصفه مرآة تعكس عمق الحضارة الصينية وعراقتها.

شُيّد المعبد في القرن الخامس عشر خلال حكم أسرة "مينغ"، وكان مخصصاً لإقامة الطقوس التي يؤديها طلباً للخير والحصاد الوفير والاستقرار والسلام. وفي الموروث الصيني القديم، كان الإمبراطور يُلقّب بـ"ابن السماء"، ما جعل من المعبد حلقة وصل رمزية بين البشر والقوى السماوية.

ويتميّز هذا المعلم التاريخي بتصميم معماري يقوم على رموز فلسفية دقيقة؛ إذ ترمز الأشكال الدائرية إلى السماء، بينما تعبّر الأشكال المربعة عن الأرض، في تجسيد لفكرة الانسجام بين الطبيعة والكون والإنسان.

وتبقى "قاعة الصلاة من أجل الحصاد الجيد" الجزء الأشهر في المعبد، بسقفها الأزرق الضخم وبنائها الخشبي المتقن الذي أُنجز تقريباً من دون استخدام المسامير، ما جعلها واحدة من أبرز التحف المعمارية في التاريخ الصيني.







كل ذلك دفع للتربية والعلم والثقافة " " إلى إدراج معبد السماء ضمن قائمة التراث العالمي، معتبرةً أنه يمثل "تحفةً معماريةً ومنظومةً رمزيةً تعكس إحدى أعظم الحضارات القديمة".





واليوم، لم يعد المعبد مكاناً للطقوس الإمبراطورية، بل تحول إلى أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في الصين، وواجهةً تعكس تاريخاً امتد لقرون طويلة، وتجذب قادة العالم والزوار الراغبين في اكتشاف سحر بكين القديمة وروحها التاريخية.































كما يضم المجمع "جدار الصدى" الشهير، الذي يسمح بانتقال الصوت بطريقة هندسية مدهشة، إضافةً إلى "المذبح الدائري" الذي كان يستخدم في الطقوس الإمبراطورية الكبرى.


































































































