لسبب غريب جدًا.. رجل أعمال يقتل زوجته ويمزّق جسدها بـ25 طعنة!

تجري النيابة العامة المصرية تحقيقات موسّعة في حادثة مأساوية شهدتها محافظة القاهرة، بعدما أقدم رجل أعمال على قتل زوجته داخل مسكنهما المستأجر، إثر خلاف تطوّر إلى اعتداء عنيف باستخدام مطرقة ومقص، ما خلّف وراءه طفلين وصدمة واسعة في الأوساط المحلية.
وبحسب التفاصيل، تلقت وزارة الداخلية
بلاغًا من المتهم البالغ من العمر 53 عامًا، أقرّ فيه بإقدامه على ارتكاب الجريمة داخل منزله.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم الذي تبين وجود إصابة "عقر" بيده اليمنى.
وكشف التقرير الأولي لمعاينة الشقة، عن إصابة المجني عليها بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربات بـ"مطرقة"، إضافة إلى نحو 25 جرحًا طعنيًا في مناطق متفرقة من الجسد.
كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة "مطرقة ومقص" وعليها آثار دماء، وبمناقشة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال الشرطة.
وأرجع المتهم دوافع الجريمة إلى خلافات مادية حادة ومستمرة، موضحًا في أقواله أنه كان يمتلك سلسلة محال تجارية قبل أن تتدهور أوضاعه المالية ويضطر لبيع ممتلكاته والعمل بشكل يومي، لدى شقيقه لتسديد ديونه.
وقال المتهم في التحقيقات: "يوم الواقعة استغلت وجود الأطفال في المدرسة وتجددت الخلافات بيننا بسبب طلباتها المالية المتكررة، وعندما احتدم النقاش
قامت بشتمي وعقري، ففقدت أعصابي وتعديت عليها بالجاكوش ثم أكملت الطعنات بالأداة الحادة".
وأبدى المتهم ندمه خلال الاعترافات، مشيرًا إلى أن ضياع مستقبله وتشريد أطفاله كان نتيجة لحظة غضب
وخلافات لم تنتهِ من قِبل زوجته الراحلة. (آرم نيوز)