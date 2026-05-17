اميركا تحتفل باسم "ليندا"…ماذا نعرف عنه؟

يُحتفل في 17 أيار من كل عام بـ«اليوم الوطني لاسم ليندا»، ولاسيما في الأميركية، وهو مناسبة مخصصة للاحتفاء بكل من يحملن اسم ليندا، الذي يُعد من الأسماء النسائية الشائعة ذات الأصول .

ويعود أصل الاسم إلى كلمة “Linde” الألمانية، قبل أن يرتبط لاحقاً بكلمة “Lind” التي تعني «اللطيفة» أو «الرقيقة». كما اكتسب الاسم انتشاراً أوسع بفضل اللغات اللاتينية الحديثة، إذ تعني كلمة “Linda” في والبرتغالية «الجميلة» أو «اللطيفة»، فيما تعني «النظيفة» في . ومن أبرز صيغ الاسم أيضاً “Lynda”.

وانتشر اسم ليندا بشكل واسع في العالم الناطق بالإنجليزية منذ أواخر القرن التاسع عشر، بعدما كان اختصاراً لأسماء ألمانية مثل “Dietlinde” و“Sieglinde”. كما ساهمت رواية للكاتب الألماني جان بول نُشرت بين عامي 1800 و1803 في زيادة شعبية الاسم داخل الدول الناطقة بالألمانية.

وفي الولايات المتحدة، حقق اسم ليندا انتشاراً كبيراً خلال أربعينيات القرن الماضي، وتصدر قائمة الأسماء النسائية الأكثر شيوعاً بين عامي 1947 و1952، متفوقاً حينها على اسم “ماري”. ورغم تراجع شعبيته في العقود الأخيرة، لا يزال الاسم محافظاً على حضوره، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو مليوني شخص يحملون اسم ليندا في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية، فإن نحو 626 شخصاً من كل 100 ألف أميركي يحملون هذا الاسم، فيما تُعد ولاية الأكثر احتضاناً لمن يحملون اسم ليندا، بعدد يناهز 214 ألف شخص، بينما تسجل ولاية آيوا أعلى نسبة انتشار للاسم مقارنة بعدد السكان.