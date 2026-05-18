تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سيجارة إلكترونية.. هكذا أنهت حياة شاب

Lebanon 24
18-05-2026 | 04:46
A-
A+
سيجارة إلكترونية.. هكذا أنهت حياة شاب
سيجارة إلكترونية.. هكذا أنهت حياة شاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحاول رجل من ولاية جورجيا الأميركية تحويل مأساة وفاة ابنه المراهق إلى حملة توعية من مخاطر السجائر الإلكترونية التي قد تكون ملوثة بمادة الفنتانيل، بعدما توفي الشاب عام 2025 بجرعة قاتلة من هذه المادة.
Advertisement

وبحسب مجلة People، قال تومي حبيب، المقيم في مدينة هوشتون بمقاطعة جاكسون، إن ابنه توماس كان “صاحب قلب جميل”، مضيفاً في حديثه لقناة WSB-TV أنه كان اجتماعياً، قريباً من الناس، ودائماً مستعداً لمساعدة الآخرين.

وكان توماس يبلغ 19 عاماً عند وفاته. ووفق والده، كان قد عانى في مرحلة الثانوية من مشكلة تعاطٍ، لكنه تمكن لاحقاً من الابتعاد عنها، والتحق بكلية North georgia لدراسة التمويل. غير أن الأب أوضح أن ابنه بدأ في تلك الفترة باستخدام السجائر الإلكترونية بكثافة، بينها سجائر تحتوي على مادة THC، وهي المركب الأساسي في القنب الذي يسبب تأثيراً مخدراً.

وفي صباح 15 تموز 2025، ذهبت والدة توماس لإيقاظه، لتجده قد فارق الحياة. وأظهر تقرير التشريح، بحسب العائلة، أن سبب الوفاة كان جرعة زائدة من الفنتانيل.

لكن الأب يقول إنه مقتنع بأن ابنه لم يكن يقصد تناول الفنتانيل، خصوصاً أنه فقد أصدقاء بسبب هذه المادة. ويرجّح أن تكون السيجارة الإلكترونية التي استخدمها ابنه ملوثة بالفنتانيل، مشيراً إلى أن توماس لم يكن يبلغ السن القانونية لشراء هذه المنتجات، ما يعني أنه ربما حصل عليها من متجر يبيع للقاصرين أو من الشارع.

وطالب الأب بفتح تحقيق في مقاطعة جاكسون، لكنه قال إن المحققين أبلغوه بصعوبة تتبع مصدر السيجارة الإلكترونية، واصفاً الأمر بأنه أشبه بالبحث عن “إبرة في كومة قش”، في ظل انتشار هذه الأزمة.

ورغم الألم الذي يصفه بأنه لا يُشرح، يأمل تومي حبيب أن تساعد قصة ابنه في إنقاذ عائلات أخرى من المصير نفسه. وقال إن منع والد أو والدة واحدة من اختبار هذا الألم سيكون بالنسبة إليه نجاحاً، داعياً الأهالي إلى مزيد من الوعي، وإلى الضغط على ممثليهم من أجل تشديد القوانين والرقابة.

ووفق النعي المنشور لتوماس، فقد ترك خلفه والديه وشقيقتيه وعدداً من أفراد عائلته. ووصفته العائلة بأنه كان “الصديق الأقرب لوالده، وطفل والدته، وحامي شقيقتيه”، كما كان محباً للموسيقى وألعاب الفيديو ورحلات الجيب.

وبعد وفاته، أنشأت عائلته صندوقاً خيرياً باسمه عبر جامعة جورجيا تحت عنوان Thomas Habeeb IV Wellness and Health Memorial Endowment، بهدف دعم الصحة النفسية والعاطفية والجسدية للطلاب والموظفين في جامعة North Georgia، تكريماً لإرثه واهتمامه بالناس.
مواضيع ذات صلة
اصطدام دراجتين ينهي حياة شاب ويُصيب آخر بإصابات حرجة في العراق
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غبار الذهب.. هكذا قلب حياة هذا الطفل
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: ضرورة إنهاء الشلل التشريعي وإقرار قوانين تمس حياة المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة جاكسون

جامعة جورجيا

جامعة جورج

قناة wsb

georgia

جورجيا

جاكسون

جورجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-05-18
Lebanon24
03:41 | 2026-05-18
Lebanon24
02:20 | 2026-05-18
Lebanon24
02:17 | 2026-05-18
Lebanon24
00:32 | 2026-05-18
Lebanon24
00:24 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24