مسنّة لَقِيَت حتفها وزوجها أُصيب بجروحٍ خطيرة... أبقار هاجمتهما!

لقيت مسنة تبلغ من العمر 67 عاماً حتفها في ، بينما أصيب زوجها البالغ من العمر 65 عاماً بجروح خطيرة، بعدما هاجمهما قطيع من الأبقار في منطقة أوبرلينتس.

وكانت عشرات الأبقار تتجمع في منطقة رعي حيث تعرّض الزوجان للهجوم.

وبحسب ما نقلته "بلو نيوز" عن الشرطة فإن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جارياً لمعرفة سبب السلوك العدواني المفاجئ للأبقار. (العربية)