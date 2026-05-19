بيع أصول ضخمة في كورنوال.. قرار مفاجئ من الأمير وليام

أفادت تقارير صحفية أن الأمير وليام، ، يعتزم بيع أجزاء من الأراضي والممتلكات التابعة لدوقية على مدى السنوات العشر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تمويل خطط استثمارية تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 670 مليون دولار)، موجهة لدعم المجتمعات المحلية.

وذكرت صحيفة “التايمز” أن هذه المبيعات قد تشمل ما يقارب 20% من ممتلكات الدوقية، التي تُعد واحدة من أكبر الملكيات العقارية في بريطانيا، وتضم مساحات واسعة من الأراضي إلى جانب عقارات سكنية وتجارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لدوقية كورنوال، ويل باكس، أن تنفيذ هذه الطموحات يتطلب استثمارات كبيرة وإعادة هيكلة لبعض الأصول، بهدف تعزيز تأثير الدوقية في المجتمعات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن تمويل هذه الخطط سيتم عبر إعادة استثمار داخل الدوقية، إضافة إلى عوائد التطوير والشراكات وبعض القروض.

وكان الأمير وليام قد حصل العام الماضي على دخل خاص يتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني من الدوقية، في وقت واجهت فيه انتقادات خلال السنوات الأخيرة بشأن إدارة ممتلكاتها.

كما أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى انتقادات تتعلق بتحقيق أرباح من خدمات عامة مثل الصحة والتعليم والجيش عبر الرسوم المرتبطة بتلك الممتلكات، ما دفع الدوقية لاحقاً إلى تخفيض إيجارات عدد من المؤسسات الخيرية والجهات المجتمعية.