فشل طبي يؤجل إعدام سجين في ولاية تينيسي الأمريكية لمدة عام

ويواجه كاروثرز عقوبة الإعدام إثر إدانته في قضية تعود لعام 1994، بتهمة اختطاف وقتل ثلاثة أشخاص عُثر على جثثهم مدفونة تحت نعش في مقبرة بمدينة . أرجأت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين كاروثرز، بعد فشل الطاقم الطبي في العثور على وريد مناسب لحقنه بالمادة القاتلة، مما دفع بحاكم الولاية، ، إلى منحه تأجيلاً مؤقتاً لمدة عام كامل.وأوضح بيان رسمي أن طاقم التنفيذ نجح في تركيب خط وريدي أساسي، بيد أنه تعثر في إدخال الخط الاحتياطي وقسطرة وريدية مركزية وفق المعتمد، وذلك بعد محاولات استمرت لأكثر من ساعة؛ في وقت أشار فيه محامي المدان إلى أن موكله عانى آلاماً شديدة خلال تلك المحاولات الـمُخفقة.ويواجه كاروثرز عقوبة الإعدام إثر إدانته في قضية تعود لعام 1994، بتهمة اختطاف وقتل ثلاثة أشخاص عُثر على جثثهم مدفونة تحت نعش في مقبرة بمدينة .

