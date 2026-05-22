متفرقات
فشل طبي يؤجل إعدام سجين في ولاية تينيسي الأمريكية لمدة عام
Lebanon 24
22-05-2026
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرجأت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين
توني
كاروثرز، بعد فشل الطاقم الطبي في العثور على وريد مناسب لحقنه بالمادة القاتلة، مما دفع بحاكم الولاية،
بيل لي
، إلى منحه تأجيلاً مؤقتاً لمدة عام كامل.
وأوضح بيان رسمي أن طاقم التنفيذ نجح في تركيب خط وريدي أساسي، بيد أنه تعثر في إدخال الخط الاحتياطي وقسطرة وريدية مركزية وفق
البروتوكول
المعتمد، وذلك بعد محاولات استمرت لأكثر من ساعة؛ في وقت أشار فيه محامي المدان إلى أن موكله عانى آلاماً شديدة خلال تلك المحاولات الـمُخفقة.
ويواجه كاروثرز عقوبة الإعدام إثر إدانته في قضية تعود لعام 1994، بتهمة اختطاف وقتل ثلاثة أشخاص عُثر على جثثهم مدفونة تحت نعش في مقبرة بمدينة
ممفيس
.
وشهدت محاكمته حينها تولي الدفاع عن نفسه بعد تعرض محاميه لتهديدات، بينما يواصل حتى اليوم دفع البراءة عن نفسه ضد شهادات الادعاء.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد فتح السجال القانوني والطبي في
الولايات المتحدة
حول بروتوكولات الحقنة القاتلة والأخطاء المرافق لتنفيذها.
