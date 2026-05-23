ثغرة أمنية تضرب المشروع التكنولوجي الأحدث لترامب

وأعلنت تحقيق فوري بالتعاون مع خبراء مستقلين، مشيرة إلى أن البيانات المسربة تقتصر على الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، دون المساس بالبيانات المالية أو المصرفية. كشف متخصصون في الأمن السيبراني عن ثغرة أمنية أدت إلى تسريب بيانات نحو 27 ألف شخص من طالبي الشراء المسبق لهاتف "تي 1" (T1) الذكي، الذي تنتجه شركة " " المرتبطة بالرئيس الأميركي .وأعلنت تحقيق فوري بالتعاون مع خبراء مستقلين، مشيرة إلى أن البيانات المسربة تقتصر على الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، دون المساس بالبيانات المالية أو المصرفية.

وتزامن هذا الكشف مع بدء شحن الهاتف بعد تأخير دام 10 أشهر، وسط تراجع الشركة عن وعودها السابقة وتعديل شعارها من هاتف "مصنوع في " إلى هاتف "مصمم مع مراعاة القيم الأميركية"، فيما أكد الخبير البرمجي جوناثان أن الثغرة طالت حتى المستخدمين الذين لم يكملوا عملية الشراء.