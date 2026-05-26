منوعات
استقطب الملايين.. زعيم "حزب الصراصير" يتعرّض لمضايقات للإنضمام إلى السلطة في هذا البلد
Lebanon 24
26-05-2026
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مؤسس ورئيس "
حزب الشعب
الهندي
للصراصير" الشبابي، أبهيجيت ديبكي، أنه يتلقى تهديدات بالقتل وضغوطا للانضمام إلى السلطة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا.
وأصبح "حزب الشعب الهندي للصراصير" قوة سياسية لافتة على منصة Instagram، بعدما تجاوز عدد متابعي حسابه 20 مليون خلال أيام قليلة، في حين يزيد عدد متابعي صفحة حزب الشعب الهندي الحاكم قليلا عن تسعة ملايين.
ونقلت الصحيفة عن ديبكي قوله: "الآن أنا مهدد بالقتل".
وأظهرت لقطات شاشة نشرها ديبكي تعرضه لتهديدات مرتبطة بإدارته لحسابات الحزب على
مواقع التواصل الاجتماعي
، إلى جانب مطالبات بإغلاق الصفحات أو الانضمام إلى الحزب الحاكم.
يُذكر أن "حزب الشعب الهندي للصراصير" تأسس ردا على تصريحات أدلى بها رئيس
المحكمة العليا
الهندية
سوريا
كانت، شبّه فيها الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير". ورغم الطابع الساخر للحركة، فإنها تؤكد دعمها للدستور الهندي واعتزامها الدفاع عن قيمه.(روسيا اليوم)
