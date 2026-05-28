تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في دولة عربية... ظهور أخطر قنديل بحر في العالم (صورة)

Lebanon 24
28-05-2026 | 09:19
A-
A+
في دولة عربية... ظهور أخطر قنديل بحر في العالم (صورة)
في دولة عربية... ظهور أخطر قنديل بحر في العالم (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الجمعية التونسية للعلوم المدنية TunSea عن ظهور جديد للفيزياليا (Physalia physalis) المعروفة باسم "قارب البرتغال" (Portuguese man o' war)، وهي أخطر قنديل بحر في العالم.
Advertisement

وقد تم رصد هذا الكائن هذه المرة في شمال غرب تونس، وتحديدًا في منطقة طبرقة، بحسب ما نقلته صحيفة "لا براس" (La Presse).

ورغم الشبه الكبير بينه وبين قناديل البحر، فإن "قارب البرتغال" ليس قنديلًا حقيقيًا، بل مستعمرة من الكائنات الهيدرويدية، وهو قريب من قنديل الشراع (Velella).


ويعود أصله إلى المحيط الأطلسي، قبل أن يصل إلى مياه البحر المتوسط والسواحل التونسية بفعل الرياح والتيارات البحرية، مع تسجيل أول ظهور موثق له قبالة تونس عام 1992.

وقد تم اكتشافه من قبل المراقب أسامة عواشرية، ما دفع الجمعية إلى إصدار تحذير فوري، دعت فيه TunSea المصطافين والصيادين والغواصين إلى توخي الحذر الشديد، مع التأكيد على ضرورة عدم الانجرار وراء الذعر أو الشائعات المتداولة على مواقع التواصل.

ويتميّز "قارب البرتغال" بعوامته الزرقاء البنفسجية اللافتة ومجساته الطويلة شديدة السمية التي قد تمتد لعشرات الأمتار. حتى بعد نفوقه على الشاطئ، تبقى سُميته فعّالة لعدة ساعات.

كما شدّد خبراء TunSea على ضرورة عدم لمسه أو الاقتراب منه مطلقًا، مع تحذير الآخرين عند رصده. وفي حال التعرّض للسعة، يُنصح بالحفاظ على الهدوء، وتجنب فرك المنطقة
المصابة، وغسلها فقط بمياه البحر، ثم التوجه إلى مركز طبي في أسرع وقت ممكن.


 
 
مواضيع ذات صلة
بعد سنوات من التأجيل.. دولة عربية تعيد فتح واحد من أخطر ملفات ما بعد الحرب!
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طوق النار حول هرمز.. 40 دولة تتحرك لاقتحام أخطر ممر مائي في العالم
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يتفاعل (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يبدو أكبر ظهور عربي في تاريخ المونديال؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

البحر المتوسط

التونسية

شمال غرب

البرتغال

التونسي

الأطلسي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:41 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:12 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-05-28
Lebanon24
11:41 | 2026-05-28
Lebanon24
11:12 | 2026-05-28
Lebanon24
10:04 | 2026-05-28
Lebanon24
08:25 | 2026-05-28
Lebanon24
04:10 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24