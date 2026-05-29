تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بسبب الجدل التنظيمي… فرنسا تغيب عن “ملكة جمال الكون 2026"

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:39
A-
A+
بسبب الجدل التنظيمي… فرنسا تغيب عن “ملكة جمال الكون 2026
بسبب الجدل التنظيمي… فرنسا تغيب عن “ملكة جمال الكون 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت منظمة ملكة جمال فرنسا رسميًا تعليق مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون اعتبارًا من نسخة عام 2026، مؤكدة أن قيم وهوية المسابقة الفرنسية لم تعد تتوافق مع التوجهات والتطورات الأخيرة التي شهدتها المسابقة العالمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة شاملة للأحداث والمشكلات التي رافقت نسخة عام 2025 من مسابقة "ملكة جمال الكون"، معتبرة أن المسابقة شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات والجدل التنظيمي، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مسارها ومستقبلها.

وأضاف البيان أن منظمة "ملكة جمال فرنسا"، التي ارتبط اسمها منذ أكثر من قرن بالأناقة والرقي، رأت أن الحفاظ على هويتها وقيمها بات أولوية، في ظل ما وصفته بعدم انسجام رؤيتها مع التوجهات الحالية للمسابقة الدولية.

ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات في عالم مسابقات الجمال، إذ تُعتبر فرنسا من أكثر الدول حضورًا وتأثيرًا في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"، ما يجعل غياب ممثلتها عن نسخة 2026 حدثًا لافتًا أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين والمهتمين بالمسابقة حول العالم.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والسبعون من مسابقة "ملكة جمال الكون" في  تشرين الثاني 2026، على مدرج خوسيه ميغيل أغريلوت بمدينة سان خوان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بأنامل لبنانية.. ملكة جمال الكون تسحر الحضور في مهرجان "كان"!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"حياتي في خطر".. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ورم في الرأس... ملكة جمال سابقة تُصاب بشللٍ نصفيّ! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24

ملكة جمال الكون

خوسيه ميغيل

ملكة جمال

الفرنسية

جمال ا

خوسيه

الأنا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-05-29
Lebanon24
01:28 | 2026-05-29
Lebanon24
01:22 | 2026-05-29
Lebanon24
23:21 | 2026-05-28
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24