كيف تشكل تصرفات الآباء والبالغين المنظومة السلوكية للأطفال؟

أظهرت دراسات حديثة أن قوة الملاحظة لدى الأطفال تتجاوز توقعات الكثير من الآباء والمربين، حيث يمتلك الأطفال قدرة فائقة على التقاط ومحاكاة أدق سلوكيات الكبار وتفاصيل تصرفاتهم اليومية.

ويؤكد الخبراء أن هذه العملية لا تقتصر على التقليد العابر، بل تسهم بشكل مباشر في تشكيل وعي الطفل وبناء منظومته السلوكية والأخلاقية للمستقبل.وأشار المتخصصون في التربية وعلم النفس إلى أن حركات الوالدين، وطريقة حديثهما، وردود أفعالهما في المواقف المختلفة، تُعد بمثابة مدرسة صامتة يتعلم منها الطفل بوعي أو دون وعي؛ مما يفرض على البالغين ضرورة الانتباه الشديد لتصرفاتهم أمام الصغار لضمان غرس قيم وسلوكيات إيجابية لديهم.