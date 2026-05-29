"دفنة الشواء".. تقليد عُماني لافت يتجدد في كل عيد ويجمع الأهالي!

يتجدد في سلطنة مع كل عيد أضحى مبارك تقليد "دفنة الشواء" أو "شواء التنور"، وهو من أبرز العادات العُمانية المتوارثة التي تتجاوز كونها مجرد طبق شعبي، لتمثل طقساً اجتماعياً يرسخ قيم التعاون، والألفة، والترابط والعمل الجماعي بين أفراد المجتمع والقرى العُمانية.وتبدأ العملية بتجهيز اللحوم وتتبيلها بالبهارات العُمانية الخاصة، ثم وضعها داخل الحفرة "التنور" التي تُغلق بإحكام باستخدام غطاء حديدي وطبقات من التراب لمنع تسرب الحرارة، حيث تُترك لساعات طويلة فوق الجمر لتنضج ببطء، مما يمنح اللحم نكهته المميزة والمحببة. ويشهد هذا التقليد السنوي مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والناشطين الذين يحرصون على إحياء روح الجماعة والكرم في مشهد يتكرر كل عام.