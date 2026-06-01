تعرّفوا إلى اليوم العالمي للمشي حافياً

يُحتفل في عدد من الدول بـ للمشي حافي القدمين، وهو مناسبة سنوية تهدف إلى تشجيع الناس على خلع أحذيتهم لفترة قصيرة والمشي أو الجري دونها، في خطوة رمزية تجمع بين التجربة الشخصية والتوعية الاجتماعية.

ويأتي هذا اليوم للتذكير بأهمية الأحذية في الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة راحة، بل كعنصر أساسي للحماية من الإصابات والأمراض، إلى جانب تسليط الضوء على واقع ملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يمتلكون أحذية مناسبة.

وبحسب المبادرات المرتبطة بهذه المناسبة، يشجع المنظمون على ممارسة المشي حافي القدمين في أماكن آمنة مثل الحدائق أو الشواطئ، إلى جانب المشاركة في أنشطة خيرية تهدف إلى جمع الأحذية غير المستخدمة والتبرع بها للفئات المحتاجة.

كما يسلط اليوم الضوء على البعد الصحي للمشي بدون أحذية في البيئات المناسبة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين التوازن وتقوية عضلات القدمين وتعزيز الإحساس الحركي. ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من مخاطر المشي حافياً في الأماكن غير النظيفة أو غير الآمنة، لما قد يسببه من إصابات أو أمراض.

وعلى الصعيد الإنساني، ترتبط المناسبة بحملات عالمية تهدف إلى دعم الأطفال والعائلات التي تعاني من نقص في الأحذية، خصوصاً في بعض الدول النامية، حيث يمكن أن يؤدي غيابها إلى مشكلات صحية يمكن تجنبها بسهولة.

ويُنظر إلى هذا اليوم على أنه فرصة للجمع بين التجربة البسيطة والتوعية المجتمعية، من خلال إعادة التفكير في الاحتياجات الأساسية، وتعزيز ثقافة التضامن والعمل الخيري.