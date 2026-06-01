"سولو-ماكسينغ".. ظاهرة جديدة تجتاح عقول الشباب

اجتاحت ظاهرة اجتماعية جديدة تُعرف باسم "سولو-ماكسينغ" أوساط جيل الشباب، حيث بات الكثير منهم يفضلون "العزوبية الطوعية" والتركيز على نموهم الشخصي بدلاً من السعي وراء الارتباط العاطفي أو الزواج التقليدي.



وتعكس هذه الظاهرة تحولاً عميقاً في أولويات الجيل الجديد، إذ يركز أتباع هذا التوجه على تحقيق المالي، وتطوير المسار المهني، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية كبديل للاستثمار في العلاقات الزوجية التي يرونها أحياناً مصدراً للضغط أو القيود.

Advertisement

ورغم أن بعض خبراء علم الاجتماع يفسرون هذا السلوك بأنه استجابة مرنة للضغوط الاقتصادية المعاصرة ورغبة في تحقيق الذات أولاً، يحذر آخرون من تداعياتها الطويلة الأمد على التركيبة الديموغرافية والترابط المجتمعي نتيجة اتساع فجوة العزوف عن بناء الأسرة.